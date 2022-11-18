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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки – Defense Express

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Над Киевом, по данным Defence Express, сбили российскую ракету Х-55, предназначенную для нанесения ядерных ударов
Над Киевом, по данным Defence Express, сбили российскую ракету Х-55, предназначенную для нанесения ядерных ударов
Фото: wikipedia.org

В одной из российских ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне. Об этом 17 ноября сообщил украинский военный портал Defense Express.

Ссылаясь на собственные источники, Defense Express заявляет о сбитии над украинской столицей крылатой ракеты типа Х-55.

"Вместо БЧ в этой ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря, для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку, вместо нее поставили пустую "болванку" и так и отстреляли по Украине", – утверждает издание.

Уточняется, что обычно РФ применяла для ударов по Украине крылатые ракеты типа Х-555 – это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под боеголовку с обычной взрывчаткой.

"А вот именно Х-55 – это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне называется ядерная боеголовка)", – говорится в материале Defense Express.

Обычная и ядерная боеголовки конструктивно отличаются друг от друга, поэтому, полагают эксперты издания, в Киев прилетела "пустая" ракета.

"Похоже, вынуть "спецБЧ" из Х-55 они [россияне] смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой", – считают в Defense Express.

Там полагают, что привлеченные к подготовке ракетного удара 17 ноября российские военные просто "взяли под козырек", исполняя указание "сверху" обеспечить "массированность" удара, и в ход пошла в том числе Х-55 с имитатором ядерной БЧ.

"Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ иссякает до отметки, критической для Кремля. Раз в ход пошли КР из "ядерного арсенала", – полагают авторы военного портала.

Еще одно возможное объяснение – россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки украинской системы ПВО. В Defense Express отмечают: это все равно что забивать гвозди микроскопом.

"Такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается. Потому что еще в начале войны россияне для перегрузки нашей ПВО использовали расходный материал – например, советские беспилотники Ту-243. А не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия", – пишет военный портал.

В Defense Express отмечают, что у России исчерпываются и запасы крылатых ракет Х-101, сконструированных под обычную боеголовку (вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102). Как стало известно изданию из собственных источников, во время атаки 15 ноября была сбита Х-101, изготовленная в третьем квартале 2022 года, т.е. не позднее июля. Defense Express отмечает, что обычно при запусках сначала отстреливаются более старые ракеты, и только потом в ход идут более новые.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Из них четыре ракеты и пять беспилотников Shahed были сбиты в районе Киева.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

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