C утра КГГА несколько раз обновляла информацию об успешной работе ПВО над столицей Фото: Оперативне командування "Південь" / Facebook

"За время воздушной тревоги над Киевом уничтожили четыре ракеты и пять БПЛА Shahed", – говорится в сообщении.

О том, что в Киевской области утром 17 ноября сработала система противовоздушной обороны, ранее сообщал глава областной военной администрации Алексей Кулеба. После этого КГГА несколько раз обновляла информацию об успешной работе ПВО над столицей.