"За время воздушной тревоги над Киевом уничтожили четыре ракеты и пять БПЛА Shahed", – говорится в сообщении.
О том, что в Киевской области утром 17 ноября сработала система противовоздушной обороны, ранее сообщал глава областной военной администрации Алексей Кулеба. После этого КГГА несколько раз обновляла информацию об успешной работе ПВО над столицей.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.