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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу

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Если бы не было людей в Украине мы бы ее потеряли, отметил Зеленский
Если бы не было людей в Украине – мы бы ее потеряли, отметил Зеленский
Фото: EPA (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 ноября, что после первого ракетного удара России по Киеву 24 февраля ему поступило предложение эвакуировать все население столицы.

Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу – все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электрику… Исходя из того, что могло не быть света… питьевой воды… Это было в первый день мощных ракетных ударов", – рассказал Зеленский, при этом он не назвал инициаторов предложения.

По словам президента, на такую инициативу он задал встречный вопрос.

"А когда будут ракетные удары по всей стране, куда мы будем ее эвакуировать? В Польшу, Словакию, Румынию, куда?" – отметил Зеленский.

По мнению президента, "если бы не было людей в Украине – мы бы ее потеряли".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

Теги: Россия, Киев, Украина, эвакуация, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, население, магазин
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