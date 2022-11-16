Зеленский: Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу

Если бы не было людей в Украине – мы бы ее потеряли, отметил Зеленский Фото: EPA (архив)

Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада".

"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу – все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электрику… Исходя из того, что могло не быть света… питьевой воды… Это было в первый день мощных ракетных ударов", – рассказал Зеленский, при этом он не назвал инициаторов предложения.

По словам президента, на такую инициативу он задал встречный вопрос.

"А когда будут ракетные удары по всей стране, куда мы будем ее эвакуировать? В Польшу, Словакию, Румынию, куда?" – отметил Зеленский.

По мнению президента, "если бы не было людей в Украине – мы бы ее потеряли".

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