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Россия сорвала консультации с США о договоре о ядерном оружии – РосСМИ

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Заседание комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире
Заседание комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире
Фото: EPA

Россия сорвала заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Об этом 28 ноября сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на посольство США в РФ.

Заседание должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире (Египет). Изданию сообщили, что РФ в "одностороннем порядке" отложила встречу и заявила, что предложит новые даты. 

На консультациях стороны планировали обсудить взаимные претензии в рамках договора, в частности вопрос о возобновлении инспекций на местах. 

Об этой встрече заявлял также пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 8 ноября. Тогда он сказал, что верит в "силу дипломатии и диалога", но "не питает иллюзий".

Как отмечало агентство Bloomberg, двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения договора о сокращении ядерных вооружений между США и РФ, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стороны приостановили ее работу.

Контекст:

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это единственное действующее двустороннее соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией. Стороны ответственны за полное соблюдение его положений, говорится на сайте ООН. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Теги: Россия, США, Египет, оружие, ООН, ядерное оружие, вооружение, наступление, ограничения, заседание, Нед Прайс
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