Россия сорвала консультации с США о договоре о ядерном оружии – РосСМИ

Заседание комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире Фото: EPA

Заседание должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире (Египет). Изданию сообщили, что РФ в "одностороннем порядке" отложила встречу и заявила, что предложит новые даты.

На консультациях стороны планировали обсудить взаимные претензии в рамках договора, в частности вопрос о возобновлении инспекций на местах.

Об этой встрече заявлял также пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 8 ноября. Тогда он сказал, что верит в "силу дипломатии и диалога", но "не питает иллюзий".

Как отмечало агентство Bloomberg, двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения договора о сокращении ядерных вооружений между США и РФ, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стороны приостановили ее работу.