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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Безусловное ядерное разоружение России – условие послевоенных договоренностей

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Данилов потребовал полного ядерного разоружения РФ
Данилов потребовал полного ядерного разоружения РФ
Фото: president.gov.ua

Украина требует ядерного разоружения России как гарантии неповторения российской агрессии. Об этом 23 ноября заявил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, полная денуклеаризация России – гарантия того, что РФ не повторит преступление агрессии в отношении Украины и мира, а также угрозы ядерного апокалипсиса.

"Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством РФ или других государств, которые будут образованы на ее территории", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября.

Кроме того, россияне неоднократно обстреливали атомные электростанции в Украине и ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте. 

Теги: Россия, ядерное оружие, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов
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