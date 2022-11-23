Данилов: Безусловное ядерное разоружение России – условие послевоенных договоренностей

По его словам, полная денуклеаризация России – гарантия того, что РФ не повторит преступление агрессии в отношении Украины и мира, а также угрозы ядерного апокалипсиса.
"Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством РФ или других государств, которые будут образованы на ее территории", – подчеркнул Данилов.
Повна денуклеаризація росії – гарантія для * і * неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей * і * з новим керівництвом рф або інших держав, які будуть утворені на її території.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября.
Кроме того, россияне неоднократно обстреливали атомные электростанции в Украине и ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.