Данилов: Безусловное ядерное разоружение России – условие послевоенных договоренностей

По его словам, полная денуклеаризация России – гарантия того, что РФ не повторит преступление агрессии в отношении Украины и мира, а также угрозы ядерного апокалипсиса.

"Безусловное ядерное разоружение – условие послевоенных договоренностей Украины и мира с новым руководством РФ или других государств, которые будут образованы на ее территории", – подчеркнул Данилов.