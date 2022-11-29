Фейгин: Иран оправдывается за поставки дронов России. А чего он боится? Бомбардировок

"Из того, что мы публично видим, – Иран оправдывается. Это очень важно. Казалось бы: вам-то чего терять? Вы и так страна – спонсор терроризма, [находитесь] под всеми возможными санкциями. Он на втором месте по санкциям, в два раза уступает России, но Иран – и другого масштаба страна. Понятно: там совершенно террористическая власть и ей вообще наплевать, сколько повесить и убить. Но тем не менее Иран говорит: "Нет, это мы до войны поставили все. Это вот они сами, это не мы", – сказал Фейгин.

Блогер предположил, что Иран опасается не новых санкций, а бомбардировок своей территории. Он напомнил, что по одной из версий, в обмен на поставки оружия Россия предоставила Ирану ядерные технологии.

"А чего боится Иран? Я думаю, что Иран боится бомбардировок, ударов. Потому что для стран, которые пытаются убедить его прекратить ядерную программу, для того же Израиля, – это вопросы критической безопасности", – сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что считает маловероятным, что за оружие Иран получил от России только деньги.

"Просто деньги? Ну как-то никто в это не верит. [Ядерные технологии] – другого выхода нет, – убежден юрист. – А потом: зачем [миру] проверять это? Вот зачем проверять? Может быть, Россия просто отдала фантики, доллары или юани. А если нет? А если действительно есть какое-то тайное сотрудничество? Сейчас они объявили: гиперзвуковую ракету будет Иран испытывать. А откуда у него гиперзвуковые технологии? То есть для того же Запада это звонок, как и для Израиля. Для Израиля еще опаснее".

Фейгин считает, что никто в мире не заинтересован в том, чтобы Россия "в своем безвыходном положении" начала содействовать распространению опасных материалов и технологий, и Иран это понимает.

"Никто не может этого позволить. Поэтому Иран очень осторожен, чтобы не дойти до стадии, когда его просто будут бомбить несколько союзников. А там и Саудовская Аравия будет участвовать, и Израиль, и Америка, возможно… Поэтому я думаю, что Иран на какой-то черте остановится. В противном случае просто забомбят – да и все. Такое уже бывало, и не раз, кстати. Иран то и дело подвергался этим атакам. И с чего бы кому-то не попробовать по-новому это сделать? Так что я думаю, у этого сотрудничества [России и Ирана] существует предел", – сказал юрист.

Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО