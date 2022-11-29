Фейгин: Иран оправдывается за поставки дронов России. А чего он боится? Бомбардировок

"Из того, что мы публично видим, – Иран оправдывается. Это очень важно. Казалось бы: вам-то чего терять? Вы и так страна – спонсор терроризма, [находитесь] под всеми возможными санкциями. Он на втором месте по санкциям, в два раза уступает России, но Иран – и другого масштаба страна. Понятно: там совершенно террористическая власть и ей вообще наплевать, сколько повесить и убить. Но тем не менее Иран говорит: "Нет, это мы до войны поставили все. Это вот они сами, это не мы", – сказал Фейгин.
Блогер предположил, что Иран опасается не новых санкций, а бомбардировок своей территории. Он напомнил, что по одной из версий, в обмен на поставки оружия Россия предоставила Ирану ядерные технологии.
"А чего боится Иран? Я думаю, что Иран боится бомбардировок, ударов. Потому что для стран, которые пытаются убедить его прекратить ядерную программу, для того же Израиля, – это вопросы критической безопасности", – сказал Фейгин.
Он подчеркнул, что считает маловероятным, что за оружие Иран получил от России только деньги.
"Просто деньги? Ну как-то никто в это не верит. [Ядерные технологии] – другого выхода нет, – убежден юрист. – А потом: зачем [миру] проверять это? Вот зачем проверять? Может быть, Россия просто отдала фантики, доллары или юани. А если нет? А если действительно есть какое-то тайное сотрудничество? Сейчас они объявили: гиперзвуковую ракету будет Иран испытывать. А откуда у него гиперзвуковые технологии? То есть для того же Запада это звонок, как и для Израиля. Для Израиля еще опаснее".
Фейгин считает, что никто в мире не заинтересован в том, чтобы Россия "в своем безвыходном положении" начала содействовать распространению опасных материалов и технологий, и Иран это понимает.
"Никто не может этого позволить. Поэтому Иран очень осторожен, чтобы не дойти до стадии, когда его просто будут бомбить несколько союзников. А там и Саудовская Аравия будет участвовать, и Израиль, и Америка, возможно… Поэтому я думаю, что Иран на какой-то черте остановится. В противном случае просто забомбят – да и все. Такое уже бывало, и не раз, кстати. Иран то и дело подвергался этим атакам. И с чего бы кому-то не попробовать по-новому это сделать? Так что я думаю, у этого сотрудничества [России и Ирана] существует предел", – сказал юрист.
Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра. Читайте полную версию интервью
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности, ЕС, Великобритания, Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые Россия использует против Украины. На встрече Украина проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".