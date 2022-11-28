В ОК "Юг" рассказали, почему РФ прекратила использовать иранские беспилотники

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября, трансляцию ведет канал "Рада".
Телеведущий обратил внимание, что в последние недели Shahed-136 "перестали летать или попадать в сводки" украинских военных, и спросил, перестали ли они летать.
Гуменюк в ответ сказала, что в сводки эти БПЛА попадают "сразу, как только появляются".
"Сейчас враг использует преимущественно свою разработку, это "Ланцеты". Если и атакует время от времени [беспилотниками] позиции наших войск в Херсонской области, то это "Ланцеты", как правило. То, что нет "шахидов" – наверное "переобуваются". Потому что все же Иран и Украина в разных климатических поясах и им нужно как-то адаптироваться к этому. Погодные условия сейчас очень сложные и нетипичные даже для юга Украины. Потому что зима немного мягче, чем была. И много туманов. Это, вполне вероятно, может быть преградой. Кроме того, у них продолжается подготовка инструкторов и мы достаточно системно им мешаем в этом", – добавила она.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".