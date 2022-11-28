В ОК "Юг" рассказали, почему РФ прекратила использовать иранские беспилотники

Гуменюк: Погодные условия сейчас очень сложные и нетипичные даже для юга Украины Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона 28 ноября, трансляцию ведет канал "Рада".

Телеведущий обратил внимание, что в последние недели Shahed-136 "перестали летать или попадать в сводки" украинских военных, и спросил, перестали ли они летать.

Гуменюк в ответ сказала, что в сводки эти БПЛА попадают "сразу, как только появляются".

"Сейчас враг использует преимущественно свою разработку, это "Ланцеты". Если и атакует время от времени [беспилотниками] позиции наших войск в Херсонской области, то это "Ланцеты", как правило. То, что нет "шахидов" – наверное "переобуваются". Потому что все же Иран и Украина в разных климатических поясах и им нужно как-то адаптироваться к этому. Погодные условия сейчас очень сложные и нетипичные даже для юга Украины. Потому что зима немного мягче, чем была. И много туманов. Это, вполне вероятно, может быть преградой. Кроме того, у них продолжается подготовка инструкторов и мы достаточно системно им мешаем в этом", – добавила она.