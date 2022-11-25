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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слабое место навигационной системы РФ". Украина призывает иностранные компании прекратить производство чипов с поддержкой ГЛОНАСС

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Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику, считают в ГУР
Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику, считают в ГУР
Фото: depositphotos.com

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает иностранные компании прекратить производство микрочипов с поддержкой Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которую Россия использует для наведения ракет по Украине.

Об этом идет речь в сообщении ГУР, опубликованном в Facebook 25 ноября. 

ГЛОНАСС был создан по заказу минобороны СССР в 1982 году, это аналог GPS, объясняют в разведке. Без четких координат, которые определяют навигационные системы, российские ракеты не достигнут целей, подчеркивают в разведке. 

"Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города. В российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру", – говорится в релизе. 

В ГУР перечислили иностранные компании, которые продолжают производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС. Это: 

  • Linx Technologies (США);
  • Broadcom (США);
  • Qualcomm (США);
  • Telit (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • TRIMBLE (США);
  • Cavli Wireless (США);
  • u-blox AG (Швейцария);
  • STMicroelectronics (Швейцария);
  • Sierra Wireless (Канада);
  • NovAtel (Канада);
  • Septentrio (Бельгия);
  • Antenova (Великая Британия).

Россия закупает эти микрочипы, используя подставные компании и дистрибьюторов, заявили в разведке. 

Микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС используют в таких видах оружия, как российские беспилотники "Орлан-10", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31. Кроме того, по информации украинской разведки, они есть в иранских дронах-камикадзе Shahed-136. 

"Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий. Иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств", – добавили в ГУР. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02viVT3aKFe3ZSm4vPQMfsLzH334CokEx8s1ne9wXjrNwmXJbGeBcYZG6a3j7v8Jn4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ГЛОНАСС, разведка, GPS, беспилотники, технологии, война России против Украины, ракеты
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