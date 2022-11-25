"Слабое место навигационной системы РФ". Украина призывает иностранные компании прекратить производство чипов с поддержкой ГЛОНАСС

Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику, считают в ГУР Фото: depositphotos.com

Об этом идет речь в сообщении ГУР, опубликованном в Facebook 25 ноября.

ГЛОНАСС был создан по заказу минобороны СССР в 1982 году, это аналог GPS, объясняют в разведке. Без четких координат, которые определяют навигационные системы, российские ракеты не достигнут целей, подчеркивают в разведке.

"Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города. В российской навигационной системе есть слабое место – ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС – обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру", – говорится в релизе.

В ГУР перечислили иностранные компании, которые продолжают производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС. Это:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Великая Британия).

Россия закупает эти микрочипы, используя подставные компании и дистрибьюторов, заявили в разведке.

Микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС используют в таких видах оружия, как российские беспилотники "Орлан-10", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31. Кроме того, по информации украинской разведки, они есть в иранских дронах-камикадзе Shahed-136.

"Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий. Иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств", – добавили в ГУР.

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