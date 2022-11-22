Технологическая компания Nvidia официально ушла из России

По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления. Прямые продажи за 2022 год на российском рынке Nvidia считает "несущественными".
Компания решила прекратить все финансовые операции в России, поскольку дальнейшая деятельность в стране на фоне войны может негативно сказаться на выручке. Там отметили, что все финансовые операции с Россией приостановлены в октябре.
Nvidia приостановила продажи в России в марте. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компания лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. 3 октября Forbes сообщал, что до конца октября компания планировала закрыть офис в России "из-за невозможности обеспечить эффективную работу".
Nvidia – одна из многих технологических компаний, который прекратили или ограничили свою работу в России после вторжения РФ в Украину. В июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется".
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.