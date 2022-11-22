Технологическая компания Nvidia официально ушла из России

По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления. Прямые продажи за 2022 год на российском рынке Nvidia считает "несущественными".

Компания решила прекратить все финансовые операции в России, поскольку дальнейшая деятельность в стране на фоне войны может негативно сказаться на выручке. Там отметили, что все финансовые операции с Россией приостановлены в октябре.