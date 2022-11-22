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СМИ заявили, что Цукерберг может уйти с поста главы Meta в следующем году. В компании ответили

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По информации СМИ, инвесторы выразили беспокойство планом Цукерберга удвоить инвестиции в "метавселенную"
По информации СМИ, инвесторы выразили беспокойство планом Цукерберга удвоить инвестиции в "метавселенную"
Фото: depositphotos.com

Основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг собирается уйти в отставку в следующем году. Об этом 22 ноября сообщило издание The Leak, ссылаясь на свои источники.

Один из них сообщил изданию, что решение Цукерберга не повлияет на "метавселенную" – новый этап взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность.

Цукерберг был полон решимости активно продвигать свой план относительно "метавселенной", которая, по его мнению, окупится в "долгосрочной перспективе". По информации СМИ, эта утечка имеет смысл в контексте "огромного давления" инвесторов, которые, как написало издание Financial Times, выразили беспокойство планом Цукерберга удвоить инвестиции в "метавселенную".

В The Leak отметили, что возможно, это попытка Цукерберга взять на себя ответственность за "неутешительные результаты "метавселенной" после того, как акции компании упали более чем на 70%.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил в Twitter, что слухи об отставке Цукерберга являются неправдивыми.

Контекст:

6 ноября издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что в Meta планируются массовые сокращения.

Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии, поскольку жизнь и бизнес все больше переместились в онлайн. В то же время в этом году акции Meta упали более чем на 70%. Компания объяснила это ухудшением макроэкономических тенденций, но инвесторы также были напуганы ее расходами и угрозами для основного бизнеса компании в социальных сетях.

9 ноября Meta заявила, что увольняет 11 тыс. сотрудников, что является самым значительным сокращением рабочих мест в истории технологического гиганта. По словам Цукерберга, после начала пандемии COVID-19 мир быстро перешел в онлайн и всплеск электронной коммерции привел к чрезмерному росту доходов.

Теги: СМИ, инвестиции, Марк Цукерберг, акции, технологии, отставка, активы, давление, Meta, компании
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