СМИ заявили, что Цукерберг может уйти с поста главы Meta в следующем году. В компании ответили

Один из них сообщил изданию, что решение Цукерберга не повлияет на "метавселенную" – новый этап взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность.
Цукерберг был полон решимости активно продвигать свой план относительно "метавселенной", которая, по его мнению, окупится в "долгосрочной перспективе". По информации СМИ, эта утечка имеет смысл в контексте "огромного давления" инвесторов, которые, как написало издание Financial Times, выразили беспокойство планом Цукерберга удвоить инвестиции в "метавселенную".
В The Leak отметили, что возможно, это попытка Цукерберга взять на себя ответственность за "неутешительные результаты "метавселенной" после того, как акции компании упали более чем на 70%.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил в Twitter, что слухи об отставке Цукерберга являются неправдивыми.
This is false.— Andy Stone (@andymstone) November 22, 2022
6 ноября издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что в Meta планируются массовые сокращения.
Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии, поскольку жизнь и бизнес все больше переместились в онлайн. В то же время в этом году акции Meta упали более чем на 70%. Компания объяснила это ухудшением макроэкономических тенденций, но инвесторы также были напуганы ее расходами и угрозами для основного бизнеса компании в социальных сетях.
9 ноября Meta заявила, что увольняет 11 тыс. сотрудников, что является самым значительным сокращением рабочих мест в истории технологического гиганта. По словам Цукерберга, после начала пандемии COVID-19 мир быстро перешел в онлайн и всплеск электронной коммерции привел к чрезмерному росту доходов.