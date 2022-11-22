СМИ заявили, что Цукерберг может уйти с поста главы Meta в следующем году. В компании ответили

Один из них сообщил изданию, что решение Цукерберга не повлияет на "метавселенную" – новый этап взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность.

Цукерберг был полон решимости активно продвигать свой план относительно "метавселенной", которая, по его мнению, окупится в "долгосрочной перспективе". По информации СМИ, эта утечка имеет смысл в контексте "огромного давления" инвесторов, которые, как написало издание Financial Times, выразили беспокойство планом Цукерберга удвоить инвестиции в "метавселенную".

В The Leak отметили, что возможно, это попытка Цукерберга взять на себя ответственность за "неутешительные результаты "метавселенной" после того, как акции компании упали более чем на 70%.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил в Twitter, что слухи об отставке Цукерберга являются неправдивыми.

This is false. — Andy Stone (@andymstone) November 22, 2022