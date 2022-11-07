Meta впервые за свое 18-летнее существование планирует масштабное сокращение штата

Ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, и, по словам людей, объявление об этом будет сделано уже в среду, 9 ноября. По состоянию на конец сентября в Meta работали 87 тыс. сотрудников.

Запланированные увольнения станут первым масштабным сокращением персонала за 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении это меньше, чем сокращение в Twitter на прошлой неделе, количество сотрудников Meta, которые потеряют работу, может быть самым большим на сегодняшний день в крупной технологической корпорации за год.

Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на недавнее заявление генерального директора Марка Цукерберга о том, что компания "сосредоточит свои инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста".

"Таким образом, это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся в течение следующего года", – сказал он во время представления отчета о доходах компании за третий квартал 2022 года 26 октября.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращения персонала.