Минцифры обратилось к Meta из-за блокирования фото и видеодоказательств преступлений РФ в соцсетях

В министерстве отмечают, что с первого дня войны украинские блогеры, журналисты и активисты освещают ход полномасштабной войны в Украине, но часто сталкиваются с блокировкой в Facebook и Instagram контента о российском вторжении. Все это время команда Минцифры помогает разблокировать посты и аккаунты, но это не решает проблему глобально.

Контент блокируется из-за автоматических алгоритмов, некачественного модерирования и чрезмерной активности российских ботов, жалующихся на публикации. Поэтому Минцифры обратилось с письмом к президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу по поводу модерации украинского контента.

"В то время, когда российская пропаганда остается в поле зрения, посты украинского медиасообщества стали чувствительным контентом для мира. Соцсети созданы для того, чтобы рассказывать правду. Но мы не можем это делать достаточно, когда политика социальных сетей создана только для мирного времени. Мы понимаем политику Meta по ненависти, но считаем несправедливым блокирование аккаунтов и сокрытие постов. Мы знаем, что Украина победит. Но с вашей помощью это произойдет гораздо быстрее", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Главная просьба Минцифры – открыть для украинских пользователей правила по модерации украинского контента, а также поделиться списком запрещенных слов, воспринимаемых системой как неприемлемые. Это позволит избежать массовых блокировок.