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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минцифры обратилось к Meta из-за блокирования фото и видеодоказательств преступлений РФ в соцсетях

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Главная просьба Минцифры открыть для украинских пользователей правила по модерации украинского контента в соцсетях компании Meta
Главная просьба Минцифры – открыть для украинских пользователей правила по модерации украинского контента в соцсетях компании Meta
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины обратилось с открытым письмом к компании Meta из-за блокирования украинского военного контента в социальных сетях. Открытое письмо опубликовано на официальном сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что с первого дня войны украинские блогеры, журналисты и активисты освещают ход полномасштабной войны в Украине, но часто сталкиваются с блокировкой в Facebook и Instagram контента о российском вторжении. Все это время команда Минцифры помогает разблокировать посты и аккаунты, но это не решает проблему глобально.

Контент блокируется из-за автоматических алгоритмов, некачественного модерирования и чрезмерной активности российских ботов, жалующихся на публикации. Поэтому Минцифры обратилось с письмом к президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу по поводу модерации украинского контента.

"В то время, когда российская пропаганда остается в поле зрения, посты украинского медиасообщества стали чувствительным контентом для мира. Соцсети созданы для того, чтобы рассказывать правду. Но мы не можем это делать достаточно, когда политика социальных сетей создана только для мирного времени. Мы понимаем политику Meta по ненависти, но считаем несправедливым блокирование аккаунтов и сокрытие постов. Мы знаем, что Украина победит. Но с вашей помощью это произойдет гораздо быстрее", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Главная просьба Минцифры – открыть для украинских пользователей правила по модерации украинского контента, а также поделиться списком запрещенных слов, воспринимаемых системой как неприемлемые. Это позволит избежать массовых блокировок.

Контекст:

Многие фото и видеосвидетельства преступлений российских оккупантов в Украине в соцсетях компании Meta – Facebook и Instagram – помечаются как "чувствительный контент" или даже блокируются.

Так было, в частности, во время публикаций последствий российской оккупации города Буча в Киевской области. Тогда соцсети блокировали хештеги, связанные с этим городом, и удаляли фото. В компании объяснили, что блокировка происходила из-за автоматизированных систем, сканирующих изображения со сценами насилия в Facebook и Instagram, отмечает Reuters.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Facebook, Instagram, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, Meta
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