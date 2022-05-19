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Федоров обсудил с Meta открытие офиса в Украине и модерацию контента о войне

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Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом
Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом
Фото: thedigital.gov.ua

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом. Они обсудили модерацию контента о войне и открытии офиса в Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Война заставила нас чаще взаимодействовать и обращаться к Meta. Ярким свидетельством тому является и наша сегодняшняя встреча. Наше сотрудничество будет качественно и количественно расти с каждым днем. Учитывая это, открытие регионального офиса значительно улучшит коммуникацию", – сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что подход к модерации контента в военное время должен кардинально измениться. Речь, в частности, о ситуация с полком "Азов" и заводом "Азовсталь".

"Мы ценим усилия, которые приложила Meta в борьбе с фейками. Но понимаем, что сегодняшняя политика модерации контента работает не в пользу украинских пользователей, блогеров и наших медиа. Есть много случаев блокировок и снижения охватов правдивого контента. Поэтому просим изменить политику компании по модерации контента из Украины и привлечь больше людей, чтобы автоматизированные алгоритмы не блокировали правдивый контент войны", – сказал он.

Также Федоров призвал Meta поддержать фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24.

"UNITED24 – первая платформа такого масштаба от имени государства в мире. Сейчас мы видим безумную поддержку Украины. Многие люди хотят внести свой вклад в победу. Но часто не знают, куда лучше послать средства, в какие фонды, боятся мошенников. Meta очень помогла бы поддержкой нашей платформы. Например, создание специального функционала для пожертвований в посты и содействие промо-кампании платформы", – добавил Федоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: соцсети, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Meta
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