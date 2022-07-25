Meta Цукерберга открывает учебный центр для частных предпринимателей в Украине

Украинские предприниматели смогут воспользоваться бесплатными образовательными ресурсами. Это более 20 видов курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками по маркетингу, SMM и созданию контента.

В будущем планируется также финансовая поддержка Meta в размере $1,5 млн, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, за четыре месяца полномасштабной войны в Украине зарегистрировались почти 58 тыс. предприятий, из них почти 50 тыс. – частные предприниматели.

"Смелость и мотивация украинских предпринимателей, работающих даже в сверхсложных условиях, вдохновляют мировые компании поддерживать Украину", – отметил он.