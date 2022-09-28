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Meta обнаружила более 60 фейковых аккаунтов известных изданий, распространявших пропаганду РФ

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Фейковые аккаунты в Facebook использовались для распространения пропаганды РФ среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине
Фейковые аккаунты в Facebook использовались для распространения пропаганды РФ среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине
Фото: depositphotos.com

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, обнаружила более 60 аккаунтов, выдававших себя за учетные записи известных изданий и распространявших российскую пропаганду. Об этом говорится на сайте компании.

Речь идет о более чем 60 веб-сайтах, созданных для имитации новостных сайтов, таких как The Guardian в Великобритании или немецкие Der Spiegel и Bild.

Однако вместо настоящих новостей, которые сообщали эти СМИ, фейковые сайты содержали ссылку на российскую пропаганду и дезинформацию об Украине: критиковали Украину и украинских беженцев, поддерживали Россию и утверждали, что западные санкции против России приведут к обратным результатам.

Фейковые аккаунты в Facebook использовались для распространения этой пропаганды среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине.

Поддельные аккаунты в социальных сетях затем использовали для распространения ссылок на фейковые новости и другие пророссийские посты и видео в Facebook и Instagram, а также на платформах, в частности Telegram и Twitter. Несколько раз такой контент пополнял официальные страницы российских посольств в Европе и Азии.

В Meta говорят, что это была самая большая и сложная операция российской пропаганды, которую компании удалось сорвать с начала войны России против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Facebook, пропаганда, российская пропаганда, соцсети, война России против Украины, фейк, фейковый аккаунт, Meta
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