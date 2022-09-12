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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остались в 2014 году": Подоляк рассказал, почему пропаганда России больше не работает

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Михаил Подоляк назвал главные ошибки российских пропагандистов
Михаил Подоляк назвал главные ошибки российских пропагандистов
Фото: president.gov.ua

Российская пропаганда уже не будет иметь того влияния на мировое сообщество, как раньше, из-за того, что стала слишком лживой. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на панели "Информационная война" в рамках 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщается на сайте президента.

"Российская пропаганда всегда отличалась масштабностью, массовостью, наглостью лжи, дороговизной, истерическим исполнением. Много задействованных людей, много вложенных денег, много инструментов и площадок. Пропаганда буквально заливала ненавистью российских граждан и регулярно пугала европейцев, расширяясь и расширяясь в своих апокалиптических мифах. А в результате – практически нулевое влияние на глобальные общественные настроения в первые 200 дней войны", – сказал Подоляк.

По его словам, российская пропаганда сегодня крайне примитивна, предсказуема и отвратительна. Украина как ключевая цель практически не реагирует на любые российские вбросы, считает советник главы ОП.

Другой причиной Подоляк назвал то, что Россия информационно осталась жить в 2014 году. В качестве доказательства он назвал непрекращающиеся истории российской стороны о нацбатальонах, биолабораториях, противостоянии с НАТО, обстрелах Донбасса, о якобы погибших детях и цветах для встречи российских танков.

"Это дикая архаика. Представления об Украине и мире у россиян-пропагандистов не изменились совершенно. Они действительно верили, что можно прийти, захватить, убить и все будет, как в Крыму", – сказал он.

Кроме того, Подоляк считает, что Россия и ее политическая элита влюбилась в собственную пропаганду и поэтому потеряла связь с реальностью. Он отметил, что наблюдается резкая и ускоренная деградация интеллектуального уровня всех государственных институций РФ.

Контекст:

5 сентября Михаил Подоляк заявил, что власти России вложили миллиарды в агрессивную пропаганду, но она не сработала, в том числе – из-за архаичности выбранных Кремлем методов.

Директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ Джереми Флеминг, в интервью The Economist 18 августа заявил, что президент России Владимир Путин проигрывает информационную войну в Украине и на Западе.

За полгода с момента полномасштабного вторжения Россия не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины и доминирования в киберпространстве, отметил он. Российские операции оказались "неуклюжими", а фейки легко опровергались обнародованными разведданными, считает эксперт.

Теги: Россия, пропаганда, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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