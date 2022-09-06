Российские пропагандисты "уничтожают" западную военную технику, которой нет у ВСУ – Минобороны Украины

"Уничтожить" западные танки Leopard 2 и БМП Bradley российским военным не помешало даже то, что в Украине их нет Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Ложь на упреждение. Российские пропагандисты сообщают об уничтоженных боевых машинах пехоты M2 Bradley и танках Leopard 2A4 на юге Украины. Однако решение о предоставлении Украине этого оборудования не принято", – сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

Anticipatory lies.

russian propagandists are reporting about destroyed M2 Bradley infantry fighting vehicles and Leopard 2A4 tanks in the south of Ukraine.

However, the decision to provide Ukraine with this equipment hasn’t been made. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 5, 2022

Американские БМП M2 Bradley отсутствуют на вооружении ВСУ, и никто из иностранных партнеров Украины не обещал их передать. Тем не менее в минобороны РФ 4 сентября заявили, что якобы уничтожили сразу четыре таких БМП.

Также 4 сентября в российских Telegram-каналах, в частности в канале "Рыбарь", появились сообщения, что ВСУ якобы используют для контрнаступления на юге Украины "ротный комплект итальянских Leopard 2A4", писал "Фокус". Позднее пропагандисты изменили пост, заявив, что речь о Leopard 2A6 – более современной модификации. После этого публикация снова была изменена, теперь авторы утверждают, что у ВСУ в распоряжении испанские танки Leopard 2A4.

Боевые танки Leopard 2 немецкого производства Украина запрашивала у Германии и Португалии, но обещаний предоставить их пока никто не давал.

Испания, в распоряжении которой есть такие танки, заявила, что не будет отправлять их в Украину, потому что они "в плохом состоянии". Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы "Германия действовала в одиночку", а ни одна другая страна НАТО пока не поставляла Украине основные боевые танки западного образца, пишет агентство dpa.

Война России против Украины. Главное (обновляется)