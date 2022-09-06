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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты "уничтожают" западную военную технику, которой нет у ВСУ – Минобороны Украины

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"Уничтожить" западные танки Leopard 2 и БМП Bradley российским военным не помешало даже то, что в Украине их нет
"Уничтожить" западные танки Leopard 2 и БМП Bradley российским военным не помешало даже то, что в Украине их нет
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Россияне, якобы уничтожив массу предоставленного Западом Украине оружия, перешли к заявлениям о ликвидации техники, которую никто даже не обещал передать ВСУ. Об этом сообщила 6 сентября в Twitter пресс-служба Минобороны Украины.

"Ложь на упреждение. Российские пропагандисты сообщают об уничтоженных боевых машинах пехоты M2 Bradley и танках Leopard 2A4 на юге Украины. Однако решение о предоставлении Украине этого оборудования не принято", – сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

Американские БМП M2 Bradley отсутствуют на вооружении ВСУ, и никто из иностранных партнеров Украины не обещал их передать. Тем не менее в минобороны РФ 4 сентября заявили, что якобы уничтожили сразу четыре таких БМП.

Также 4 сентября в российских Telegram-каналах, в частности в канале "Рыбарь", появились сообщения, что ВСУ якобы используют для контрнаступления на юге Украины "ротный комплект итальянских Leopard 2A4", писал "Фокус". Позднее пропагандисты изменили пост, заявив, что речь о Leopard 2A6 – более современной модификации. После этого публикация снова была изменена, теперь авторы утверждают, что у ВСУ в распоряжении испанские танки Leopard 2A4.

Боевые танки Leopard 2 немецкого производства Украина запрашивала у Германии и Португалии, но обещаний предоставить их пока никто не давал.

Испания, в распоряжении которой есть такие танки, заявила, что не будет отправлять их в Украину, потому что они "в плохом состоянии". Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет, чтобы "Германия действовала в одиночку", а ни одна другая страна НАТО пока не поставляла Украине основные боевые танки западного образца, пишет агентство dpa.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце июня российское издание "Проект" подсчитало, что суммарные потери ВСУ, которые озвучивает российское минобороны, уже заметно превысили количество военной техники, которая могла быть у Украины – даже с учетом поставок от западных партнеров.

Российские оккупанты неоднократно заявляли о якобы уничтожении части поставленных западными странами в Украину РСЗО, в частности HIMARS. Пентагон в начале августа называл эти заявления "очередной ложью" России.

26 августа Минобороны Украины заявило, что в настоящее время на вооружении ВСУ находится более 20 единиц РСЗО западного образца – HIMARS, M270 и MARS – и все они остаются в строю.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины также опровергли фейк о якобы взломе российскими хакерами системы управления HIMARS.

Теги: танки, Министерство обороны Украины, военная техника, российская пропаганда, Минобороны, война России против Украины, БМП, минобороны РФ, фейк, дезинформация, российские оккупанты
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