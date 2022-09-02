Российская пропаганда пугает немцев холодной зимой и отставкой правительства – СНБО

ЦПД отмечает, что через свои каналы в немецких медиа российские пропагандисты запугивают немцев холодной зимой и потенциальной отставкой правительства из-за неспособности пройти отопительный сезон. Россия дезинформирует, что якобы поддержка антироссийских санкций среди населения Германии из-за высоких тарифов на энергоносители упала.

"На самом деле, по последним опросам, более 53% немцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на сложности в экономике", – отметили эксперты ЦПД.

Они подчеркнули, что Россия повторяет для Европы уже отработанный в Украине сценарий по запугиванию общества энергетическим кризисом.

"С 2018 года роспропаганда в украинском инфопространстве распространяла дезинформационные прогнозы о замерзших украинцах и неминуемом кризисе управления. Теперь, накануне отопительного сезона, Россия усиливает информационный энергетический шантаж Европы, пытаясь уменьшить мировую поддержку Украины", – заявил Центр противодействия дезинформации.