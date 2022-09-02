Российская пропаганда пугает немцев холодной зимой и отставкой правительства – СНБО

ЦПД отмечает, что через свои каналы в немецких медиа российские пропагандисты запугивают немцев холодной зимой и потенциальной отставкой правительства из-за неспособности пройти отопительный сезон. Россия дезинформирует, что якобы поддержка антироссийских санкций среди населения Германии из-за высоких тарифов на энергоносители упала.
"На самом деле, по последним опросам, более 53% немцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на сложности в экономике", – отметили эксперты ЦПД.
Они подчеркнули, что Россия повторяет для Европы уже отработанный в Украине сценарий по запугиванию общества энергетическим кризисом.
"С 2018 года роспропаганда в украинском инфопространстве распространяла дезинформационные прогнозы о замерзших украинцах и неминуемом кризисе управления. Теперь, накануне отопительного сезона, Россия усиливает информационный энергетический шантаж Европы, пытаясь уменьшить мировую поддержку Украины", – заявил Центр противодействия дезинформации.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.
5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.