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Российская пропаганда пугает немцев холодной зимой и отставкой правительства – СНБО

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Россия усиливает информационный и энергетический шантаж Европы, считает ЦПД
Россия усиливает информационный и энергетический шантаж Европы, считает ЦПД
Фото: ЕРА

Российская пропаганда пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Германии, усиливая информационный энергетический шантаж Европы. Об этом 2 сентября в Telegram заявил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО).

ЦПД отмечает, что через свои каналы в немецких медиа российские пропагандисты запугивают немцев холодной зимой и потенциальной отставкой правительства из-за неспособности пройти отопительный сезон. Россия дезинформирует, что якобы поддержка антироссийских санкций среди населения Германии из-за высоких тарифов на энергоносители упала.

"На самом деле, по последним опросам, более 53% немцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на сложности в экономике", – отметили эксперты ЦПД.

Они подчеркнули, что Россия повторяет для Европы уже отработанный в Украине сценарий по запугиванию общества энергетическим кризисом.

"С 2018 года роспропаганда в украинском инфопространстве распространяла дезинформационные прогнозы о замерзших украинцах и неминуемом кризисе управления. Теперь, накануне отопительного сезона, Россия усиливает информационный энергетический шантаж Европы, пытаясь уменьшить мировую поддержку Украины", – заявил Центр противодействия дезинформации.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Теги: Россия, Германия, санкции, экономика, пропаганда, цены, тарифы, российская пропаганда, кризис, шантаж, украинцы, война России против Украины, население, дезинформация, Центр противодействия дезинформации
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