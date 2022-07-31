Meta впервые в своей истории отчиталась о падении квартальной выручки

Выручка Meta за апрель – июнь 2022 года составила $28,82 млрд – это на 1% ниже, чем годом ранее Фото: depositphotos.com

Выручка Meta за апрель – июнь 2022 года составила $28,82 млрд – это на 1% ниже, чем годом ранее ($29,07 млрд). Как отмечает TechCrunch, это произошло впервые с момента выхода компании на биржу в 2007 году.

Операционная прибыль компании составила $8,36 млрд – на 32% меньше, чем годом ранее ($12,37 млрд). Чистая прибыль компании упала на 36%, до $6,69 млрд (против $10,39 млрд годом ранее).

Одновременно с этим рекламные доходы IT-гиганта уменьшились на 1,5%, до $28,15 млрд.

Главный операционный директор компании Шерил Сандберг в комментарии TechCrunch обвинила в падении доходов снижение курса евро.

"Тенденции валютных курсов оказали значительное влияние во втором квартале, в частности, снижение курса евро по отношению к доллару. При постоянной валюте мы бы увидели рост выручки на 3% в годовом исчислении", – отметила она.

При этом, согласно отчету, количество ежемесячных активных пользователей соцсети Facebook выросло. В среднем на июнь 2022 года оно составляло 1,97 млрд, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.