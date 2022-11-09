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Материнская компания Facebook Meta уволит рекордное количество сотрудников

Meta готовит масштабные увольнения
Meta готовит масштабные увольнения
Фото: EPA

Американская компания Meta заявила 9 ноября, что увольняет 11 тыс. сотрудников, что является самым значительным сокращением рабочих мест в истории технологического гиганта. Об этом говорится в заявлении компании.

"Сегодня я расскажу об одном из самых сложных изменений, которые мы сделали в истории Meta. Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тыс. наших талантливых сотрудников. Мы также предпринимаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продлевая мораторий на прием на работу до первого квартала. Я хочу взять на себя ответственность за эти решения и за то, как до этого дошло", – написал генеральный директор Марк Цукерберг в блоге для сотрудников.

Цукерберг объяснил, что после начала пандемии COVID-19 мир быстро перешел в онлайн, и всплеск электронной коммерции привел к чрезмерному росту доходов. Прогнозировалось, что эта тенденция продолжится даже после окончания пандемии. Поэтому Цукерберг принял решение значительно увеличить инвестиции, но все пошло не так, как он ожидал. Компания вынуждена сокращать расходы всего бизнеса.

Цукерберг пообещал выплатить заработную плату за 16 недель плюс плату за две недели за каждый год работы в компании. Также сотрудникам обещают продлить на полгода медицинскую страховку, оказывать карьерную поддержку в течение трех месяцев и т.д.

В прошлом месяце компания сообщила о втором квартальном снижении выручки и заявила, что ее прибыль сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. Когда-то в прошлом году рыночная стоимость Meta оценивалась более чем в 1 триллион долларов, а с тех пор она упала примерно до 250 миллиардов долларов, пишет СNN.

Численность персонала Meta в сентябре почти вдвое превышала 48 268 сотрудников в начале пандемии в марте 2020 года.

Контекст:

6 ноября издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило о том, что в Meta планируются массовые сокращения.

Meta, как и другие технологические гиганты, начала активно нанимать сотрудников во время пандемии, поскольку жизнь и бизнес все больше переместились в онлайн. В 2020-м и 2021 годах компания увеличила штат сотрудников более чем на 27 тыс. человек, а за первые девять месяцев этого года – еще на 15 344 сотрудника, отметили в The Wall Street Journal.

В то же время в этом году акции Meta упали более чем на 70%. Компания объяснила это ухудшением макроэкономических тенденций, но инвесторы также были напуганы ее расходами и угрозами для основного бизнеса компании в социальных сетях. Рост этого бизнеса на многих рынках застопорился на фоне жесткой конкуренции со стороны TikTok, а требование Apple о том, чтобы пользователи соглашались на отслеживание своих устройств, ограничило возможности платформ социальных сетей для таргетинга рекламы.

На прошлой неделе Twitter, конкурирующий с Facebook, объявил о массовых увольнениях, влияющих на должности в компании, поскольку ее новым владельцем стал предприниматель Илон Маск

Теги: США, Facebook, соцсети, увольнение, Meta
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