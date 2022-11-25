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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить". Данилов подтвердил ликвидацию в Крыму иранских инструкторов по Shahed-136

Иранцы в оккупированном Крыму помогали россиянам осваивать дроны Shahed-136, заявил Данилов
Иранцы в оккупированном Крыму помогали россиянам осваивать дроны Shahed-136, заявил Данилов
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Крыму инструкторов из Ирана, помогавших российским военным освоить дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Об этом секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в комментарии британскому изданию The Guardian 24 ноября, не уточняя количества убитых инструкторов.

По словам Данилова, ликвидированные иранцы находились на украинской территории, куда их "не приглашали".

Он выразил убеждение, что, "если они сотрудничают с [российскими] террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить".

Секретарь СНБО отметил, что иранцы продолжают настаивать, что они не являются поставщиками оружия для РФ, но не предоставили Украине подтверждений этого утверждения. По его словам, в Украине понимают, что дроны не летают, если люди не научатся ими управлять, а россиянам "не хватает ума", чтобы разобраться в этом самим...

Данилов добавил, что "в современном мире ничего не скроешь" и это только вопрос времени, когда о причастности Ирана станет известно публично.

Украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщал 12 октября, что иранские инструкторы заехали в оккупированные Крым и Херсонскую область

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладковка (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе", – информировали в центре. 

17 октября там сообщили, что в Херсонской области заметили 20 инструкторов из Ирана. 

21 октября сообщалось, что не менее 10 иранских инструкторов, которые обучали российских солдат запускать закупленные Россией у Ирана дроны, погибли в течение недели в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом корреспонденту израильского вещателя KAN Амихаю Штейну рассказал неназванный украинский чиновник.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

19 ноября издание The Washington Post сообщило, что Россия провела секретные переговоры с Ираном, в ходе которых договорилась о производстве в России иранских дронов-камикадзе, которые она использует в войне против Украины.

Теги: Россия, Крым, Украина, Иран, оружие, СНБО, Вооруженные силы Украины, террористы, Тегеран, армия РФ, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, санкции против Ирана, удары, Алексей Данилов, дрон-камикадзе
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