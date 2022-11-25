"Если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить". Данилов подтвердил ликвидацию в Крыму иранских инструкторов по Shahed-136

По словам Данилова, ликвидированные иранцы находились на украинской территории, куда их "не приглашали".

Он выразил убеждение, что, "если они сотрудничают с [российскими] террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить".

Секретарь СНБО отметил, что иранцы продолжают настаивать, что они не являются поставщиками оружия для РФ, но не предоставили Украине подтверждений этого утверждения. По его словам, в Украине понимают, что дроны не летают, если люди не научатся ими управлять, а россиянам "не хватает ума", чтобы разобраться в этом самим...

Данилов добавил, что "в современном мире ничего не скроешь" и это только вопрос времени, когда о причастности Ирана станет известно публично.

Украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщал 12 октября, что иранские инструкторы заехали в оккупированные Крым и Херсонскую область.

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладковка (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе", – информировали в центре.

17 октября там сообщили, что в Херсонской области заметили 20 инструкторов из Ирана.

21 октября сообщалось, что не менее 10 иранских инструкторов, которые обучали российских солдат запускать закупленные Россией у Ирана дроны, погибли в течение недели в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом корреспонденту израильского вещателя KAN Амихаю Штейну рассказал неназванный украинский чиновник.