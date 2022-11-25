Зеленский заявил, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем

Зеленский: Если решение не предполагает деоккупации Крыма – это пустая трата времени Фото: ЕРА

По словам главы государства, в связи с продвижением ВСУ на юге Украины в международной повестке дня все чаще поднимается вопрос захваченного Россией украинского полуострова.

"Я понимаю, что все в замешательстве из-за сложившейся ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал Зеленский.

Издание отмечает, что некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что любая попытка Киева вернуть контроль над Крымом может привести к эскалации со стороны Москвы, в том числе к применению ядерного оружия.

"Если решение [не предполагает] деоккупации, и [Крым] входит в состав Российской Федерации – никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул президент.