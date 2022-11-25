Зеленский заявил, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем

По словам главы государства, в связи с продвижением ВСУ на юге Украины в международной повестке дня все чаще поднимается вопрос захваченного Россией украинского полуострова.
"Я понимаю, что все в замешательстве из-за сложившейся ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал Зеленский.
Издание отмечает, что некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что любая попытка Киева вернуть контроль над Крымом может привести к эскалации со стороны Москвы, в том числе к применению ядерного оружия.
"Если решение [не предполагает] деоккупации, и [Крым] входит в состав Российской Федерации – никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул президент.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.