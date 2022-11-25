ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Если решение не предполагает деоккупации Крыма это пустая трата времени
Зеленский: Если решение не предполагает деоккупации Крыма – это пустая трата времени
Фото: ЕРА

Украину не устроит вариант, при котором Россия сохранит контроль над оккупированным Крымом. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в связи с продвижением ВСУ на юге Украины в международной повестке дня все чаще поднимается вопрос захваченного Россией украинского полуострова.

"Я понимаю, что все в замешательстве из-за сложившейся ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал Зеленский.

Издание отмечает, что некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что любая попытка Киева вернуть контроль над Крымом может привести к эскалации со стороны Москвы, в том числе к применению ядерного оружия.

"Если решение [не предполагает] деоккупации, и [Крым] входит в состав Российской Федерации – никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени", – подчеркнул президент.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. 

Теги: Россия, Крым, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (234459)
2
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (70069)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (66521)
4
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (45669)
5
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (35739)
6
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33274)
7
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео (27424)
8
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (27244)
 
 
 
 