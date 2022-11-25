Бывший офицер КГБ Попов: Если Россия применит в Украине ядерное оружие, допускаю, что США будут бомбить Кремль

"Да. Не помню, кто из этих, так сказать, деятелей на российских ток-шоу... Я их не смотрю – просто фрагментарно то, что мелькает в интернете... Сейчас скажу. По-моему, [Франц] Клинцевич его фамилия, тоже ястреб. Он сказал: "При том количестве враждебно к нам настроенных стран", – я попытаюсь дословно его процитировать, – "даже доктринальное упоминание возможности применения ядерного оружия вполне допустимо". То есть это в их безумных головах есть", – отметил Попов.
Но, по его словам, если, "не дай бог, такое случится", РФ получит "соответствующий ответ".
"Ядерный. Прежде всего от стран НАТО. И США, безусловно, не оставят это без внимания", – подчеркнул Попов.
Гордон уточнил, может ли он себе представить, что вооруженные силы США "будут бомбить Кремль".
"В случае ядерного удара со стороны России я допускаю эту мысль", – ответил бывший офицер КГБ.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.