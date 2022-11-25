Бывший офицер КГБ Попов: Если Россия применит в Украине ядерное оружие, допускаю, что США будут бомбить Кремль

"Да. Не помню, кто из этих, так сказать, деятелей на российских ток-шоу... Я их не смотрю – просто фрагментарно то, что мелькает в интернете... Сейчас скажу. По-моему, [Франц] Клинцевич его фамилия, тоже ястреб. Он сказал: "При том количестве враждебно к нам настроенных стран", – я попытаюсь дословно его процитировать, – "даже доктринальное упоминание возможности применения ядерного оружия вполне допустимо". То есть это в их безумных головах есть", – отметил Попов.

Но, по его словам, если, "не дай бог, такое случится", РФ получит "соответствующий ответ".

"Ядерный. Прежде всего от стран НАТО. И США, безусловно, не оставят это без внимания", – подчеркнул Попов.

Гордон уточнил, может ли он себе представить, что вооруженные силы США "будут бомбить Кремль".

"В случае ядерного удара со стороны России я допускаю эту мысль", – ответил бывший офицер КГБ.

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