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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию – МИД

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Николенко подтвердил факт встречи экспертов
Николенко подтвердил факт встречи экспертов
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Эксперты из Ирана и Украины провели встречу по вопросу использования Россией ударных беспилотников иранского производства. Об этом, ссылаясь на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, сообщил 22 ноября CNN.

Пресс-секретарь представительства Ирана при ООН говорил каналу, что попросил провести "совместное совещание экспертов" из Украины и Ирана по этому вопросу. Он заявлял, что "к настоящему времени в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в области обороны были предприняты значительные шаги и он будет продолжаться для устранения любого недопонимания по этому вопросу". 

Николенко подтвердил факт встречи. Он сказал, что не может раскрывать детали, но заверил – украинская сторона "продолжает принимать самые решительные меры для предотвращения использования Россией иранского оружия в войне против Украины". 

По словам Николенко, Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией". 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, ООН, МИД Украины, Тегеран, беспилотники
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