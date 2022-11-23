Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию – МИД

Пресс-секретарь представительства Ирана при ООН говорил каналу, что попросил провести "совместное совещание экспертов" из Украины и Ирана по этому вопросу. Он заявлял, что "к настоящему времени в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в области обороны были предприняты значительные шаги и он будет продолжаться для устранения любого недопонимания по этому вопросу".

Николенко подтвердил факт встречи. Он сказал, что не может раскрывать детали, но заверил – украинская сторона "продолжает принимать самые решительные меры для предотвращения использования Россией иранского оружия в войне против Украины".

По словам Николенко, Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".