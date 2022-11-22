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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В разведке Украины назвали самую эффективную систему против иранских дронов-камикадзе

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ВСУ применяют ЗРК IRIS-T против иранских БПЛА, сообщили в разведке Украины
ВСУ применяют ЗРК IRIS-T против иранских БПЛА, сообщили в разведке Украины
Фото: wikipedia.org

Вооруженные силы Украины уничтожили более 75% дронов-камикадзе иранского производства, которые применяют российские оккупанты.

Об этом в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 22 ноября, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Журналист спросила Скибицкого, какая система вооружения показала наибольшую эффективность при сбивании иранских БПЛА.

"Система ПВО, это ракеты, немного стрелкового оружия. Но реально – системы ПВО, ракеты. Сегодня мы изучали некоторые продукты, некоторые системы для борьбы или прекращения полета БПЛА", – ответил представитель ГУР.

По словам Скибицкого, ВСУ в настоящее время имеют "один из самых эффективных" ЗРК IRIS-T из Германии, а также зенитные САУ Gepard.

Попова уточнила, применяют ли украинские военные IRIS-T и Gepard против иранских дронов.

"Да. Эффективен особенно IRIS-T, очень хорошая система", – подчеркнул Скибицкий.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

9 ноября Игнат сообщил, что Россия выпустила по инфраструктуре и другим объектам Украины уже более 400 дронов-камикадзе. По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника.

Теги: Россия, Германия, Украина, Иран, Вооруженные силы Украины, вооружение, разведка, ПВО, беспилотники, ВСУ, ракеты, Вадим Скибицкий, интервью, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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