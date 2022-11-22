В разведке Украины назвали самую эффективную систему против иранских дронов-камикадзе

ВСУ применяют ЗРК IRIS-T против иранских БПЛА, сообщили в разведке Украины Фото: wikipedia.org

Об этом в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 22 ноября, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Журналист спросила Скибицкого, какая система вооружения показала наибольшую эффективность при сбивании иранских БПЛА.

"Система ПВО, это ракеты, немного стрелкового оружия. Но реально – системы ПВО, ракеты. Сегодня мы изучали некоторые продукты, некоторые системы для борьбы или прекращения полета БПЛА", – ответил представитель ГУР.

По словам Скибицкого, ВСУ в настоящее время имеют "один из самых эффективных" ЗРК IRIS-T из Германии, а также зенитные САУ Gepard.

Попова уточнила, применяют ли украинские военные IRIS-T и Gepard против иранских дронов.

"Да. Эффективен особенно IRIS-T, очень хорошая система", – подчеркнул Скибицкий.