Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии

О помощи Израиля Украине

Нужно понять, что Израиль окружен врагами со всех сторон, которые хотят его уничтожить. Израиль хочет помогать и помогает, чем может, Украине, но должен прежде всего заботиться о своей безопасности. Россия уже несколько лет имеет границу с Израилем по Сирии. Что они там забыли, я не знаю. Но они находятся там. Там Иран, [ливанская военизированная группировка] "Хезболла" – и Россия шантажирует Израиль.

Израиль не хочет открытого конфликта, потому что у "Хезболлы" там находятся ракеты, которые могут полететь на Израиль. И Иран все время пытается отправлять им ракеты. Россия что-то там крутит-мутит. Поэтому Израиль не хочет открытого конфликта с Россией, потому что Россия его шантажирует. Можно понять Израиль. Я приложил все усилия, чтобы перевернуть мнение израильского общества, встречался три раза с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и мне удалось объяснить ему, насколько важно помогать Украине.

Сегодня Россия с Ираном. Иран – не просто враг Израиля. Иран открыто заявляет, что хочет уничтожить еврейское государство. То есть это злодей, враг Израиля номер один. Россия с ним сейчас стратегический союзник. И иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Понятно, все это делается не бесплатно. По некоторым сведениям, Россия дает Ирану ядерные технологии. Здесь очень опасный момент. Уверен, израильская разведка все это знает. То есть Россия открыто выступает не только против Украины, но и против Израиля.

[Депутат Кнессета от партии "Ликуд"] Нир Баркат – первый политик, который завил, что нужно поддержать Украину. Был хороший разговор [президента Украины Владимира] Зеленского с Нетаньяху. И в последние дни была страшная – назовем это – ошибка, хотя это два раза повторилось, – нелогично, непонятно... Зеленский обратился за помощью к Израилю дать оружие – и тут Украина в ООН голосует дважды против Израиля. Израиль воспринял больно – и общество, и волонтеры. Я не могу понять, почему это произошло. Это были нелогичные вещи для Украины.

Президент или кто-то из высокопоставленных чиновников Украины должны заявить, как Эстония, – они обещают голосовать за Израиль. Я прошу просто. После стольких трудностей Израиль готов помогать Украине. И тут Украина выступает против Израиля. Это может свести нашу работу к нулю. Украина так нуждается, а Израилю есть чем помочь. Прошлое правительство ничего не сделало, может, это сделает.

О российской пропаганде в Израиле

Я родился в СССР, я знаю, что такое КГБ, что такое назад в СССР. Я понимал, к чему это ведет. В Израиле российские СМИ работают и люди зомбируются. Хорошо, что многие пользуются альтернативными источниками информации. Я был в Тель-Авиве на митинге в поддержку Украины и спросил, на каком языке говорить, – там было много выходцев из России. Я удивился. Такая поддержка. Я объяснил новому правительству: если выходец из России, то необязательно, что он за Путина. Нет. Выходцы из России уехали оттуда, потому что понимают, что железный занавес опустился.

О первых днях вторжения РФ в Украину

Я был в еврейском поселении Анатевка около Бучи и Стоянки. Я слышал взрывы, и, когда десант высадился, это было вокруг нас. Для меня это реальная война. У меня там были дети, внуки и сотни еврейских беженцев. Мы не знали, как выехать. Дороги перекрыты.

Российские войска цинично расстреливали гражданские машины. Они действовали, как в книгах про фашистов. Они действовали, как каратели. Это был шок для меня лично. Я вырос в СССР, воспитывался на антифашистских книгах и, когда я увидел зверства, как у немецких фашистов, я понял, что мир перевернулся. Это страшное зло, которое хочет убивать весь мир. Я понимал, что будет война, но я не мог предположить, что такие масштабы. А Украина выстоит. Я уверен, что Бог с Украиной и все будет хорошо.

О ситуации в Херсоне

То, что в Херсоне происходит, на грани гуманитарной катастрофы. Мы там были недолго. Я хотел посмотреть, что представляет Херсон сегодня и в чем нуждается. Наша деятельность – гуманитарная помощь тем, кому требуется. Мы взяли целый грузовик еды, скорую помощь с медикаментами, врачей. Это организация "Фрида", которую Роман Гольдман возглавляет. Ее врачи по всей Украине ездят и привозят лекарства, осматривают людей. Врачи остаются в Херсоне и будут принимать местных жителей.

Мы встретились в главой Херсонской ОДА. На самом деле, потребность большая. Потому что российские войска, когда отступали, уничтожили все, что можно уничтожить, украли все, что можно украсть. Вывезли много оборудования. Я сейчас обращусь к мировой общественности, чтобы немедленно дали помощь для восстановления Херсона. 75 тыс. человек сейчас живут в Херсоне. Я очень впечатлился, но настроение у меня оптимистическое – как Херсон был деоккупирован, так и он будет восстановлен и люди будут счастливы.

О стратегии российских оккупантов

Что делает сейчас российское руководство? Они бьют по критической инфраструктуре целенаправленно, чтобы были голод, холод. Они думают, что люди сразу побегут сдаваться и проситься в рабы, в крепостные. А люди не собираются сдаваться. Украинский народ – гордый народ. И то, что русские делают, приводит к противоположному результату. Никто не хочет идти в советское рабство. Люди хотят жить свободной жизнью, и добро победит зло.

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