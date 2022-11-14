Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали российские и иранские военные

Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать доставке оружия исламским боевикам в Сирии и Ливане Фото: ЕРА

В результате двое военнослужащих погибли и трое получили ранения, пишет агентство, ссылаясь на сирийских военных.

Один из анонимных военных источников сообщил, что удары были нанесены по взлетно-посадочной полосе на крупной авиабазе в Шайрате, которая недавно использовалась иранскими военно-воздушными силами, а также российским контингентом, размещенным в стране.

По его словам, за последние три года российские военные значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов.

Reuters отмечает, что в последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая поддерживаемую Ираном ливанскую "Хезболлу".

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в результате израильского удара был уничтожен склад иранских ополченцев и "Хезболлы", расположенный на авиабазе Шайрат.