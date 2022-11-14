Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали российские и иранские военные

В результате двое военнослужащих погибли и трое получили ранения, пишет агентство, ссылаясь на сирийских военных.
Один из анонимных военных источников сообщил, что удары были нанесены по взлетно-посадочной полосе на крупной авиабазе в Шайрате, которая недавно использовалась иранскими военно-воздушными силами, а также российским контингентом, размещенным в стране.
По его словам, за последние три года российские военные значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов.
Reuters отмечает, что в последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая поддерживаемую Ираном ливанскую "Хезболлу".
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в результате израильского удара был уничтожен склад иранских ополченцев и "Хезболлы", расположенный на авиабазе Шайрат.
21 октября Израиль нанес ракетные удары по находящемуся в Сирии заводу по сбору иранских беспилотников-камикадзе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), атака пришлась на район военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, который полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы". В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов.