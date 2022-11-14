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Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали российские и иранские военные

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Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать доставке оружия исламским боевикам в Сирии и Ливане
Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать  доставке оружия исламским боевикам в Сирии и Ливане
Фото: ЕРА

Израиль атаковал ракетами авиабазу в сирийской провинции Хомс. Об этом 13 ноября сообщает Reuters.

В результате двое военнослужащих погибли и трое получили ранения, пишет агентство, ссылаясь на сирийских военных.

Один из анонимных военных источников сообщил, что  удары были нанесены по взлетно-посадочной полосе на крупной авиабазе в Шайрате, которая недавно использовалась иранскими военно-воздушными силами, а также российским контингентом, размещенным в стране.

По его словам, за последние три года российские военные значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов. 

Reuters отмечает, что в последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая поддерживаемую Ираном ливанскую "Хезболлу".

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека проинформировала, что в результате израильского удара был уничтожен склад иранских ополченцев и "Хезболлы", расположенный на авиабазе Шайрат.

Контекст:

21 октября Израиль нанес ракетные удары по находящемуся в Сирии заводу по сбору иранских беспилотников-камикадзе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), атака пришлась на район военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, который полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы". В январе 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов.

Теги: Россия, Израиль, Сирия, раненые, ракеты, Хезболла, погибшие
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