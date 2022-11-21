Израиль даст Украине оружие, если Россия получит иранские ракеты – Совет по национальной безопасности Израиля

С начала войны Израиль отказывал Украине в военных поставках Фото: ЕРА

Он выразил протест против использования Россией в войне против Украины беспилотников, произведенных в Иране.

Официальный Тель-Авив считает, что Тегеран также "близок" к передаче Москве баллистических ракет. Если это произойдет, израильская сторона тоже разместит в Украине высокоточные ракеты, заявил Хулта.

20 ноября израильский телеканал KAN сообщил, что посол Израиля в России Александр Бен-Цви также выразил протест против продажи иранского оружия в РФ в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Журналистам стало известно об этом от осведомленного источника в МИД.