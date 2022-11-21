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Израиль даст Украине оружие, если Россия получит иранские ракеты – Совет по национальной безопасности Израиля

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С начала войны Израиль отказывал Украине в военных поставках
С начала войны Израиль отказывал Украине в военных поставках
Фото: ЕРА

Израиль пересмотрит свою политику в отношении поставок оружия Украине, если в Россию поступят баллистические ракеты из Ирана. Об этом глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулта заявил 20 ноября на конференции Института безопасности и стратегии в Бахрейне, пишет Time.News.

Он выразил протест против использования Россией в войне против Украины беспилотников, произведенных в Иране.

Официальный Тель-Авив считает, что Тегеран также "близок" к передаче Москве баллистических ракет. Если это произойдет, израильская сторона тоже разместит в Украине высокоточные ракеты, заявил Хулта.

20 ноября израильский телеканал KAN сообщил, что посол Израиля в России Александр Бен-Цви также выразил протест против продажи иранского оружия в РФ в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Журналистам стало известно об этом от осведомленного источника в МИД.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

16 ноября на встрече с журналистами Зеленский сообщил, что обсуждал вопросы поставок ПВО с новым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и тот обещал "разобраться с этим вопросом". В ходе предвыборной кампании Нетаньяху заявлял, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что Тель-Авив под давлением президента США Джо Байдена согласился на поставки Украине оружия. По его данным, речь идет о разрешении Великобритании на передачу Киеву систем управления огнем и электрооптики, содержащих израильские компоненты.

Теги: Россия, Иран, Израиль, оружие, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, ракеты
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