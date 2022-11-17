Тель-Авив под давлением Байдена согласился на поставки Украине оружия с израильскими комплектующими – журналист

По его данным, речь идет о согласии, данном Великобритании, на поставку в Украину систем управления огнем и электрооптики, содержащих израильские компоненты.

Тель-Авив, до сих пор демонстрировавший нейтралитет, принял такое решение не сам, а с помощью США, пишет Мелман.

"Израиль согласился сделать это после того, как администрация [президента США Джо] Байдена призвала его отказаться от просто гуманитарной помощи. Стратегические материалы были доставлены в Украину через страну – члена НАТО, поставляющую Киеву оружие”, – говорится в статье.

Более того, ссылаясь на собственные источники, автор утверждает, что Израиль сам профинансирует часть таких поставок через посредников и намерен потратить на это "многие миллионы долларов" из национального бюджета. В колонке не указаны точно виды оружия, но упоминается "обширный арсенал стратегического оборудования".