Тель-Авив под давлением Байдена согласился на поставки Украине оружия с израильскими комплектующими – журналист

По его данным, речь идет о согласии, данном Великобритании, на поставку в Украину систем управления огнем и электрооптики, содержащих израильские компоненты.
Тель-Авив, до сих пор демонстрировавший нейтралитет, принял такое решение не сам, а с помощью США, пишет Мелман.
"Израиль согласился сделать это после того, как администрация [президента США Джо] Байдена призвала его отказаться от просто гуманитарной помощи. Стратегические материалы были доставлены в Украину через страну – члена НАТО, поставляющую Киеву оружие”, – говорится в статье.
Более того, ссылаясь на собственные источники, автор утверждает, что Израиль сам профинансирует часть таких поставок через посредников и намерен потратить на это "многие миллионы долларов" из национального бюджета. В колонке не указаны точно виды оружия, но упоминается "обширный арсенал стратегического оборудования".
* * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * . https://t.co/CIZd2jPFe5— Yossi Melman (@yossi_melman) November 17, 2022
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
16 ноября на встрече с журналистами Зеленский сообщил, что обсуждал вопросы поставок ПВО с новым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и тот обещал "разобраться с этим вопросом". В ходе предвыборной кампании Нетаньяху заявлял, что готов рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если он вновь вступит в должность главы правительства.