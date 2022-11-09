Израиль не может поставить Украине системы ПВО – министр обороны страны

Он рассказал, что Израиль каждый день думает, как еще может помощь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО". Министр обороны добавил, что за Украиной стоит НАТО и это "не нужно забывать". По словам чиновника, свои системы, в частности "Железный купол", Израиль производит совместно с США. Он подчеркнул, что Вашингтон выделяет средства на оружие Украине.
The Jerusalem Post отметил, что министр сделал такое заявление на фоне призыва Киева поставлять оружие.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".