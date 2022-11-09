Израиль не может поставить Украине системы ПВО – министр обороны страны

Он рассказал, что Израиль каждый день думает, как еще может помощь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО". Министр обороны добавил, что за Украиной стоит НАТО и это "не нужно забывать". По словам чиновника, свои системы, в частности "Железный купол", Израиль производит совместно с США. Он подчеркнул, что Вашингтон выделяет средства на оружие Украине.

The Jerusalem Post отметил, что министр сделал такое заявление на фоне призыва Киева поставлять оружие.