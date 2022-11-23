Британская разведка полагает, что у оккупантов закончились иранские дроны-камикадзе

Россия не оставит попыток пополнить свои запасы иранских беспилотников, считают в британской разведке Фото: Tal Inbar / Twitter

Как отмечается в сводке, с сентября Россия запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины. Они представляли собой смесь одноразовых БПЛА и более традиционных многоразовых вооруженных систем.

По данным британской разведки, Россия широко использовала это оружие против тактических военных целей и украинской энергосистемы.

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Russia has largely used these weapons against tactical military targets and the Ukrainian electricity grid. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 23, 2022

Британское военное ведомство пишет, что в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям в качестве возможных целей и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами, если таковые цели будут обнаружены.

"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были ликвидированы", – говорится в сообщении.

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Russia likely conceived of the UAV campaign to make up for its severe shortage of cruise missiles, but the approach has had limited success. Most UAVs launched have been neutralised. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 23, 2022

В британской разведке обращают внимание, что публично не сообщалось об ударах БПЛА примерно с 17 ноября. Там добавили, что Россия, видимо, почти исчерпала свой текущий запас, но, вероятно, будет искать пополнение запасов.

"Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", – считают в минобороны Великобритании.