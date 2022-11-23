Британская разведка полагает, что у оккупантов закончились иранские дроны-камикадзе

Как отмечается в сводке, с сентября Россия запустила сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства против Украины. Они представляли собой смесь одноразовых БПЛА и более традиционных многоразовых вооруженных систем.
По данным британской разведки, Россия широко использовала это оружие против тактических военных целей и украинской энергосистемы.
(2/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 23, 2022
Russia has largely used these weapons against tactical military targets and the Ukrainian electricity grid.
Британское военное ведомство пишет, что в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям в качестве возможных целей и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами, если таковые цели будут обнаружены.
"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были ликвидированы", – говорится в сообщении.
(4/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 23, 2022
Russia likely conceived of the UAV campaign to make up for its severe shortage of cruise missiles, but the approach has had limited success. Most UAVs launched have been neutralised.
В британской разведке обращают внимание, что публично не сообщалось об ударах БПЛА примерно с 17 ноября. Там добавили, что Россия, видимо, почти исчерпала свой текущий запас, но, вероятно, будет искать пополнение запасов.
"Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", – считают в минобороны Великобритании.
(6/6)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 23, 2022
Russia can probably procure UAVs from overseas more rapidly than it can manufacture new cruise missiles domestically.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят кроме ударных беспилотников баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
19 ноября издание The Washington Post сообщило, что Россия провела секретные переговоры с Ираном, в ходе которых договорилась о производстве в России иранских дронов-камикадзе, которые она использует в войне против Украины.