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Шустер: В Иране реки крови, и в основном жертвы – молодые люди. У них Россия не на первом плане

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Шустер: Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный
Шустер: Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия сейчас теряет влияние даже в Китае, Индии и Иране, считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, Иран сейчас побаивается все же отношений с Россией. Первая причина – внутренняя. Революционная гвардия и силы правопорядка так называемые ведут себя очень жестоко. Там огромное количество погибших, реки крови. И в основном жертвы – молодые люди. У них сейчас Россия не совсем на первом плане", – сказал Шустер.

По его мнению, в Иране понимают, что США и Израиль "не дадут им делать то, что они хотят", и Ирану следует начать беспокоиться о существовании своей страны как таковой.

"С моей точки зрения, Россия теряет влияние даже в Китае, Индии и том же Иране. У Ирана вообще нет союзников. Они в ссоре со всеми. И тут Россия", – сказал ведущий.

По его словам, Иран готов предоставлять РФ ударные дроны, но баллистические ракеты – "это еще надо посмотреть", так как за такие поставки, возможно, самому Ирану придется платить слишком высокую цену. 

"Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный. Мир меняется на глазах. И, к сожалению, за счет украинской крови. Будут новые альянсы, но придется пройти через очень трудные годы", – добавил Шустер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Иран, Савик Шустер, протесты, беспилотники, война России против Украины, дрон-камикадзе
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