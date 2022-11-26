Шустер: В Иране реки крови, и в основном жертвы – молодые люди. У них Россия не на первом плане

"Я думаю, Иран сейчас побаивается все же отношений с Россией. Первая причина – внутренняя. Революционная гвардия и силы правопорядка так называемые ведут себя очень жестоко. Там огромное количество погибших, реки крови. И в основном жертвы – молодые люди. У них сейчас Россия не совсем на первом плане", – сказал Шустер.
По его мнению, в Иране понимают, что США и Израиль "не дадут им делать то, что они хотят", и Ирану следует начать беспокоиться о существовании своей страны как таковой.
"С моей точки зрения, Россия теряет влияние даже в Китае, Индии и том же Иране. У Ирана вообще нет союзников. Они в ссоре со всеми. И тут Россия", – сказал ведущий.
По его словам, Иран готов предоставлять РФ ударные дроны, но баллистические ракеты – "это еще надо посмотреть", так как за такие поставки, возможно, самому Ирану придется платить слишком высокую цену.
"Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный. Мир меняется на глазах. И, к сожалению, за счет украинской крови. Будут новые альянсы, но придется пройти через очень трудные годы", – добавил Шустер.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.