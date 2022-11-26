Шустер: В Иране реки крови, и в основном жертвы – молодые люди. У них Россия не на первом плане

Шустер: Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я думаю, Иран сейчас побаивается все же отношений с Россией. Первая причина – внутренняя. Революционная гвардия и силы правопорядка так называемые ведут себя очень жестоко. Там огромное количество погибших, реки крови. И в основном жертвы – молодые люди. У них сейчас Россия не совсем на первом плане", – сказал Шустер.

По его мнению, в Иране понимают, что США и Израиль "не дадут им делать то, что они хотят", и Ирану следует начать беспокоиться о существовании своей страны как таковой.

"С моей точки зрения, Россия теряет влияние даже в Китае, Индии и том же Иране. У Ирана вообще нет союзников. Они в ссоре со всеми. И тут Россия", – сказал ведущий.

По его словам, Иран готов предоставлять РФ ударные дроны, но баллистические ракеты – "это еще надо посмотреть", так как за такие поставки, возможно, самому Ирану придется платить слишком высокую цену.

"Может быть, Иран уже не так и торопится? Потому что понимает, что может получить ответ совершенно неожиданный и неприятный. Мир меняется на глазах. И, к сожалению, за счет украинской крови. Будут новые альянсы, но придется пройти через очень трудные годы", – добавил Шустер.

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