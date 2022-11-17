К смертной казни в Иране могут присудить 21 человека – Amnesty International

С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек Фото: EPA

Их признали виновными по статьям о "коррупции на земле" и "войне против Бога", отметило агентство.

Иранские власти добиваются вынесения смертного приговора по меньшей мере еще 21 человеку, говорится в отчете Amnesty International. Как пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ, приговор грозит еще 19 тыс. человек, которых задержали на акциях протеста.

13 ноября в Иране присудили к смертной казни первого протестующего за поджог здания правительства. Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".

Как отметила "Русская служба BBC", Иранские власти надеются, что показательные казни нескольких участников протестов "поубавят у их соратников желание идти на конфликт" с государством.

Профессор школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Вали Наср в интервью телеканалу CNBC заявил, что впервые протесты в Иране связаны не с "конкретным экономическим или политическим вопросом, а с самой Исламской Республикой". Он отметил, что протесты могут привести к новым санкциям против Ирана за их подавление.

С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек, информирует правозащитное агентство HRANA. Среди них 52 ребенка.