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К смертной казни в Иране могут присудить 21 человека – Amnesty International

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С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек
С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек
Фото: EPA

В Иране еще троих участников антиправительственных протестов приговорили к смертной казни. Об этом сообщило Reuters 16 ноября.

Их признали виновными по статьям о "коррупции на земле" и "войне против Бога", отметило агентство. 

Иранские власти добиваются вынесения смертного приговора по меньшей мере еще 21 человеку, говорится в отчете Amnesty International. Как пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ, приговор грозит еще 19 тыс. человек, которых задержали на акциях протеста. 

13 ноября в Иране присудили к смертной казни первого протестующего за поджог здания правительства. Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".

Как отметила "Русская служба BBC"Иранские власти надеются, что показательные казни нескольких участников протестов "поубавят у их соратников желание идти на конфликт" с государством. 

Профессор школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Вали Наср в интервью телеканалу CNBC заявил, что впервые протесты в Иране связаны не с "конкретным экономическим или политическим вопросом, а с самой Исламской Республикой". Он отметил, что протесты могут привести к новым санкциям против Ирана за их подавление. 

С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек, информирует правозащитное агентство HRANA. Среди них 52 ребенка. 

Контекст:

С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

Теги: Иран, протесты, смертная казнь, Тегеран, задержание
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