К смертной казни в Иране могут присудить 21 человека – Amnesty International

Их признали виновными по статьям о "коррупции на земле" и "войне против Бога", отметило агентство.
Иранские власти добиваются вынесения смертного приговора по меньшей мере еще 21 человеку, говорится в отчете Amnesty International. Как пишет Reuters со ссылкой на иранские СМИ, приговор грозит еще 19 тыс. человек, которых задержали на акциях протеста.
13 ноября в Иране присудили к смертной казни первого протестующего за поджог здания правительства. Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".
Как отметила "Русская служба BBC", Иранские власти надеются, что показательные казни нескольких участников протестов "поубавят у их соратников желание идти на конфликт" с государством.
Профессор школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Вали Наср в интервью телеканалу CNBC заявил, что впервые протесты в Иране связаны не с "конкретным экономическим или политическим вопросом, а с самой Исламской Республикой". Он отметил, что протесты могут привести к новым санкциям против Ирана за их подавление.
С начала протестов 17 сентября на протестах в Иране погибло 348 человек, информирует правозащитное агентство HRANA. Среди них 52 ребенка.
Daily Statistics on Iran Protests#Iran#Mahsa_Amini#HumanRights#IranRevoIution# * pic.twitter.com/xOBJX8WWer— HRANA English (@HRANA_English) November 16, 2022
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.