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В Иране приговорили первого протестующего к казни за поджог правительственного здания и "войну против Бога"

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Только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих
Только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих
Фото: EPA

В Иране протестующего приговорили к смертной казни за поджог здания правительства. Это первый известный случай применения смертной казни властями в отношении участников нынешнего протеста, написало 13 ноября The Wall Streat Journal.

Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".

Также 13 ноября пятеро других протестующих были приговорены к пяти – десяти годам лишения свободы за "сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности", а также за "нарушение общественного спокойствия и порядка". 

Как отмечает издание, только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих, а 13 ноября судья в южной провинции Хормозган заявил, что еще 164 протестующим будут предъявлены обвинения по целому ряду преступлений – от пропаганды до подстрекательства к убийству.

Контекст:

С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".

По данным норвежской неправительственной организации по правам человека в Иране, на протестах погибли как минимум 326 человек, многим задержанным грозит смертная казнь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Иран, протесты, казнь, смертная казнь
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