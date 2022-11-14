В Иране приговорили первого протестующего к казни за поджог правительственного здания и "войну против Бога"

Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".
Также 13 ноября пятеро других протестующих были приговорены к пяти – десяти годам лишения свободы за "сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности", а также за "нарушение общественного спокойствия и порядка".
Как отмечает издание, только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих, а 13 ноября судья в южной провинции Хормозган заявил, что еще 164 протестующим будут предъявлены обвинения по целому ряду преступлений – от пропаганды до подстрекательства к убийству.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".
По данным норвежской неправительственной организации по правам человека в Иране, на протестах погибли как минимум 326 человек, многим задержанным грозит смертная казнь.