В Иране приговорили первого протестующего к казни за поджог правительственного здания и "войну против Бога"

Только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих Фото: EPA

Согласно заявлению иранского судебного информационного агентства, неназванного обвиняемого признали виновным по обвинению в "войне против Бога".

Также 13 ноября пятеро других протестующих были приговорены к пяти – десяти годам лишения свободы за "сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности", а также за "нарушение общественного спокойствия и порядка".

Как отмечает издание, только в Тегеране власти предъявили обвинения более чем 1000 протестующих, а 13 ноября судья в южной провинции Хормозган заявил, что еще 164 протестующим будут предъявлены обвинения по целому ряду преступлений – от пропаганды до подстрекательства к убийству.