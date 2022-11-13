На антиправительственных протестах в Иране погибли более 300 человек, десяткам грозит казнь – правозащитники

Согласно информации, полученной правозащитниками, среди погибших – 43 ребенка и 25 женщин. Среди погибших детей – девять девочек и трое граждан Афганистана.

Протестующие были убиты в 22 провинциях, причем больше всего сообщений о них поступили в Систане и Белуджистане, Тегеране, Мазандаране, Курдистане и Гилане соответственно.

Наибольшее количество смертей было зафиксировано 21-го, 22-го и 30 сентября. 4 ноября стал самым кровавым днем в этом месяце, в этот день было зарегистрировано 16 смертей.

Правозащитники также отметили, что, согласно официальным сообщениям, десяткам протестующих были предъявлены обвинения в мохаребе (вражда против бога) и эфсад-фил-арз (коррупция на земле), которые влекут за собой смертную казнь.

"История Исламской Республики и современные данные свидетельствуют о том, что они намерены использовать смертную казнь в качестве инструмента политических репрессий для запугивания своей оппозиции. На данный момент по меньшей мере девять протестующих предстали перед судом по обвинениям, связанным с безопасностью, и им грозит поспешная казнь", – подчеркнули в организации.

В IHRNGO добавили, что опубликованные цифры смертей являются абсолютным минимумом, так как сообщения об убийствах протестующих за последние несколько дней все еще расследуются. Реальное число убитых людей, скорее всего, выше.