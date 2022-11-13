На антиправительственных протестах в Иране погибли более 300 человек, десяткам грозит казнь – правозащитники

Согласно информации, полученной правозащитниками, среди погибших – 43 ребенка и 25 женщин. Среди погибших детей – девять девочек и трое граждан Афганистана.
Протестующие были убиты в 22 провинциях, причем больше всего сообщений о них поступили в Систане и Белуджистане, Тегеране, Мазандаране, Курдистане и Гилане соответственно.
Наибольшее количество смертей было зафиксировано 21-го, 22-го и 30 сентября. 4 ноября стал самым кровавым днем в этом месяце, в этот день было зарегистрировано 16 смертей.
Правозащитники также отметили, что, согласно официальным сообщениям, десяткам протестующих были предъявлены обвинения в мохаребе (вражда против бога) и эфсад-фил-арз (коррупция на земле), которые влекут за собой смертную казнь.
"История Исламской Республики и современные данные свидетельствуют о том, что они намерены использовать смертную казнь в качестве инструмента политических репрессий для запугивания своей оппозиции. На данный момент по меньшей мере девять протестующих предстали перед судом по обвинениям, связанным с безопасностью, и им грозит поспешная казнь", – подчеркнули в организации.
В IHRNGO добавили, что опубликованные цифры смертей являются абсолютным минимумом, так как сообщения об убийствах протестующих за последние несколько дней все еще расследуются. Реальное число убитых людей, скорее всего, выше.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
С 23 сентября в Иране начались также проправительственные марши, участники которых призвали к казни бунтовщиков, сообщили Reuters и Al Arabiya. Они скандировали "Нарушители Корана должны быть казнены", выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", а антиправительственных демонстрантов осудили в качестве "солдат Израиля". Тегеран также обвинил США в использовании беспорядков для попыток "дестабилизировать ситуацию в стране".