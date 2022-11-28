Яценюк: Если Россия просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты, значит она в сложном военном положении

"Цена этого процесса очень высока. Но у меня не вызывает никакого сомнения, что российский военный потенциал после девяти месяцев войны с Украиной в лучшем случае сегодня составляет половину того потенциала, который был по состоянию на начало войны", – сказал Яценюк.

По его мнению, РФ может перебрасывать в Украину свои технику и войска с российско-китайской границы. Как он считает, есть "секретные договоренности", в частности, с Пекином, по поводу того, что КНР сейчас не будет атаковать Россию.

"Дальше что мы видим? Это опрокидывание определенного вооружения из Беларуси. Это так же означает, что у России потенциал уже исчерпан. И ключевое, что касается сотрудничества России с Ираном. И не только с Ираном, там тоже фигурировала Северная Корея. Если Россия уже прибегла к тому, что она просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты средней и малой дальности, то есть ракеты земля-земля, представляющая серьезную угрозу для Украины, я хочу подчеркнуть, то это значит, что Россия находится в очень затруднительном, сложном военном положении, и российские вооруженные силы имеют чрезвычайно большие потери", – заявил лидер "Народного фронта".

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