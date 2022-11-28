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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Если Россия просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты, значит она в сложном военном положении

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Российские вооруженные силы имеют чрезвычайно большие потери, считает Яценюк
Российские вооруженные силы имеют чрезвычайно большие потери, считает Яценюк
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина начала процесс деимпериализации и демилитаризации России. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Цена этого процесса очень высока. Но у меня не вызывает никакого сомнения, что российский военный потенциал после девяти месяцев войны с Украиной в лучшем случае сегодня составляет половину того потенциала, который был по состоянию на начало войны", – сказал Яценюк. 

По его мнению, РФ может перебрасывать в Украину свои технику и войска с российско-китайской границы. Как он считает, есть "секретные договоренности", в частности, с Пекином, по поводу того, что КНР сейчас не будет атаковать Россию. 

"Дальше что мы видим? Это опрокидывание определенного вооружения из Беларуси. Это так же означает, что у России потенциал уже исчерпан. И ключевое, что касается сотрудничества России с Ираном. И не только с Ираном, там тоже фигурировала Северная Корея. Если Россия уже прибегла к тому, что она просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты средней и малой дальности, то есть ракеты земля-земля, представляющая серьезную угрозу для Украины, я хочу подчеркнуть, то это значит, что Россия находится в очень затруднительном, сложном военном положении, и российские вооруженные силы имеют чрезвычайно большие потери", – заявил лидер "Народного фронта". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 13 октября сообщал, что из-за больших потерь в Украине россияне планируют восстановить 800 старых советских танков. Увеличить производство современной техники РФ неспособна, отмечал он.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного пределаВ качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, оружие, Северная Корея, военные, вооружение, боеприпасы, беспилотники, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, войска
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