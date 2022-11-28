Яценюк: Если Россия просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты, значит она в сложном военном положении

"Цена этого процесса очень высока. Но у меня не вызывает никакого сомнения, что российский военный потенциал после девяти месяцев войны с Украиной в лучшем случае сегодня составляет половину того потенциала, который был по состоянию на начало войны", – сказал Яценюк.
По его мнению, РФ может перебрасывать в Украину свои технику и войска с российско-китайской границы. Как он считает, есть "секретные договоренности", в частности, с Пекином, по поводу того, что КНР сейчас не будет атаковать Россию.
"Дальше что мы видим? Это опрокидывание определенного вооружения из Беларуси. Это так же означает, что у России потенциал уже исчерпан. И ключевое, что касается сотрудничества России с Ираном. И не только с Ираном, там тоже фигурировала Северная Корея. Если Россия уже прибегла к тому, что она просит у Ирана не только беспилотники, но и ракеты средней и малой дальности, то есть ракеты земля-земля, представляющая серьезную угрозу для Украины, я хочу подчеркнуть, то это значит, что Россия находится в очень затруднительном, сложном военном положении, и российские вооруженные силы имеют чрезвычайно большие потери", – заявил лидер "Народного фронта".
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 13 октября сообщал, что из-за больших потерь в Украине россияне планируют восстановить 800 старых советских танков. Увеличить производство современной техники РФ неспособна, отмечал он.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного предела. В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.