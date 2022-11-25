Яценюк: В 2007 году на встрече с Лавровым поставил ключевой вопрос: демаркация государственной границы. И вы знаете, россияне не дали согласия на демаркацию

Политик вспомнил свою встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в 2007 году.
"Там было много вопросов, и я задал один из ключевых вопросов: демаркация государственной границы. В 2007 году я уже хотел, чтобы была построена граница. И вы знаете, что россияне не дали согласия на демаркацию? Демаркация – это физическое установление государственной границы. И для них это была самая большая беда. "Это как же так? Это же они отгородятся от нас". Мы не только от вас отгородимся – мы бы хотели, чтобы вас вообще не было. Но то, что границу начали строить, и то, что границу достроят, – это единственно верное решение", – отметил Яценюк.
Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью
В 2014 году на востоке Украины началась реализация проекта "Стена". В его рамках планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.
Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.
Задача Украины в 2022 году – построить границу с Россией и Беларусью, отмечали в МВД в ноябре прошлого года, до полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе со стороны Беларуси.
11 ноября в Офисе президента проинформировали, что на севере Украины идут работы по постройке стены на границе с Беларусью. "Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", – рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.