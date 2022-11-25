Яценюк: В 2007 году на встрече с Лавровым поставил ключевой вопрос: демаркация государственной границы. И вы знаете, россияне не дали согласия на демаркацию

Политик вспомнил свою встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в 2007 году.

"Там было много вопросов, и я задал один из ключевых вопросов: демаркация государственной границы. В 2007 году я уже хотел, чтобы была построена граница. И вы знаете, что россияне не дали согласия на демаркацию? Демаркация – это физическое установление государственной границы. И для них это была самая большая беда. "Это как же так? Это же они отгородятся от нас". Мы не только от вас отгородимся – мы бы хотели, чтобы вас вообще не было. Но то, что границу начали строить, и то, что границу достроят, – это единственно верное решение", – отметил Яценюк.

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

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