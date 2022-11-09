ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крупный провал для Кремля. Российская армия потеряла около половины всех танков в войне в Украине – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия несет большие потери личного состава и техники в Украине, говорят в США
Россия несет большие потери личного состава и техники в Украине, говорят в США
Фото: EPA

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине. Об этом заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль, сообщает CNN.

Он назвал развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну "крупным стратегическим провалом" для Кремля

"Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она вошла", — сказал Каль журналистам в рамках проекта Университета Джорджа Вашингтона по СМИ и национальной безопасности.

Каль отметил, что с начала войны в феврале потери России исчисляются "десятками тысяч", что "на порядки" больше, чем потери Советского Союза в Афганистане.

"У них застряло в Украине более 80% сухопутных войск. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны. Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится", – сказал он.

Коль подчеркнул, что суверенная, независимая и демократическая Украина выстоит в этой войне. Также он добавил, что в США есть значительная двухпартийная поддержка Украины, но то, как выглядит эта поддержка, может измениться в зависимости от военных потребностей Украины.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 9 ноября, с начала войны потери личного состава РФ на войне с Украиной составили 77 950 человек. Также уничтожен 2801 танк, 1802 артиллерийские системы, 16 кораблей и катеров, 399 крылатых ракет и другая военная техника.

Теги: Россия, Пентагон, танки, война России против Украины, потери армии России, Колин Каль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! Так и боремся за свой дом! Стоим
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! Так и боремся за свой дом! Стоим
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (129963)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (126947)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (101209)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (73276)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (49071)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (48936)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (45499)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (43510)
 
 
 
 