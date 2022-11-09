Крупный провал для Кремля. Российская армия потеряла около половины всех танков в войне в Украине – Пентагон

Он назвал развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну "крупным стратегическим провалом" для Кремля
"Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она вошла", — сказал Каль журналистам в рамках проекта Университета Джорджа Вашингтона по СМИ и национальной безопасности.
Каль отметил, что с начала войны в феврале потери России исчисляются "десятками тысяч", что "на порядки" больше, чем потери Советского Союза в Афганистане.
"У них застряло в Украине более 80% сухопутных войск. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны. Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится", – сказал он.
Коль подчеркнул, что суверенная, независимая и демократическая Украина выстоит в этой войне. Также он добавил, что в США есть значительная двухпартийная поддержка Украины, но то, как выглядит эта поддержка, может измениться в зависимости от военных потребностей Украины.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 9 ноября, с начала войны потери личного состава РФ на войне с Украиной составили 77 950 человек. Также уничтожен 2801 танк, 1802 артиллерийские системы, 16 кораблей и катеров, 399 крылатых ракет и другая военная техника.