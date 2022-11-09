Крупный провал для Кремля. Российская армия потеряла около половины всех танков в войне в Украине – Пентагон

Он назвал развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну "крупным стратегическим провалом" для Кремля

"Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она вошла", — сказал Каль журналистам в рамках проекта Университета Джорджа Вашингтона по СМИ и национальной безопасности.

Каль отметил, что с начала войны в феврале потери России исчисляются "десятками тысяч", что "на порядки" больше, чем потери Советского Союза в Афганистане.

"У них застряло в Украине более 80% сухопутных войск. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны. Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую суверенную демократическую страну. Он потерпел неудачу, и это не изменится", – сказал он.

Коль подчеркнул, что суверенная, независимая и демократическая Украина выстоит в этой войне. Также он добавил, что в США есть значительная двухпартийная поддержка Украины, но то, как выглядит эта поддержка, может измениться в зависимости от военных потребностей Украины.