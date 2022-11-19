Скибицкий: Россия постепенно достигает своего военного предела. Разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя

Скибицкий предлагает "осторожнее" относиться к информации, которую Россия распространяет о якобы имеющемся в ее распоряжении оружии Фото: skibitsky_mediacenter.org.ua

"Я думаю, что Россия постепенно достигает своего военного предела. По крайней мере, когда речь идет о производстве новых систем вооружения, российская промышленность сильно ограничена", – заявил представитель ГУР МО.

В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.

"Прежде всего, России не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 была пауза в полтора месяца. Мы также сейчас лишь эпизодически наблюдаем применение систем "Искандер". В период с марта по май их было значительно больше", – добавил он.

Скибицкий не согласен с оценкой, что в России накоплены якобы почти "бесконечные запасы" оружия и боеприпасов.

"Но сколько лет им? Если вы храните боеприпасы 40 лет, вы можете выбросить половину. Многих видов разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя. Так что я был бы осторожен с российской информацией о том, что у них есть", – предупредил он.

Представитель ГУР МО акцентировал, что именно современные образцы российских вооружений не были замечены в Украине.

"Например, где танки "Армата", которые мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну для [президента России Владимира] Путина?" – поинтересовался он.

По мнению представителя ГУР МО, в недостатке современного оружия у РФ свою роль сыграли введенные против агрессора ограничения.

"Именно успех международных санкций чрезвычайно замедлил российское военное производство. Чем дольше продлятся меры, тем сложнее РФ будет производить запчасти и новое вооружение", – подытожил Скибицкий.