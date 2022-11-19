Скибицкий: Россия постепенно достигает своего военного предела. Разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя

"Я думаю, что Россия постепенно достигает своего военного предела. По крайней мере, когда речь идет о производстве новых систем вооружения, российская промышленность сильно ограничена", – заявил представитель ГУР МО.
В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.
"Прежде всего, России не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 была пауза в полтора месяца. Мы также сейчас лишь эпизодически наблюдаем применение систем "Искандер". В период с марта по май их было значительно больше", – добавил он.
Скибицкий не согласен с оценкой, что в России накоплены якобы почти "бесконечные запасы" оружия и боеприпасов.
"Но сколько лет им? Если вы храните боеприпасы 40 лет, вы можете выбросить половину. Многих видов разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя. Так что я был бы осторожен с российской информацией о том, что у них есть", – предупредил он.
Представитель ГУР МО акцентировал, что именно современные образцы российских вооружений не были замечены в Украине.
"Например, где танки "Армата", которые мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну для [президента России Владимира] Путина?" – поинтересовался он.
По мнению представителя ГУР МО, в недостатке современного оружия у РФ свою роль сыграли введенные против агрессора ограничения.
"Именно успех международных санкций чрезвычайно замедлил российское военное производство. Чем дольше продлятся меры, тем сложнее РФ будет производить запчасти и новое вооружение", – подытожил Скибицкий.
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 13 октября сообщал, что из-за больших потерь в Украине россияне планируют восстановить 800 старых советских танков. Увеличить производство современной техники РФ неспособна, отмечал он.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.