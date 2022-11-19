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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Скибицкий: Россия постепенно достигает своего военного предела. Разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя

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Скибицкий предлагает "осторожнее" относиться к информации, которую Россия распространяет о якобы имеющемся в ее распоряжении оружии
Скибицкий предлагает "осторожнее" относиться к информации, которую Россия распространяет о якобы имеющемся в ее распоряжении оружии
Фото: skibitsky_mediacenter.org.ua

Успех международных санкций чрезвычайно замедлил российское военное производство, что снижает боеспособность армии РФ в ходе развязанной Россией войны в Украине. Такое мнение представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий выразил в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 16 ноября.

"Я думаю, что Россия постепенно достигает своего военного предела. По крайней мере, когда речь идет о производстве новых систем вооружения, российская промышленность сильно ограничена", – заявил представитель ГУР МО.

В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.

"Прежде всего, России не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 была пауза в полтора месяца. Мы также сейчас лишь эпизодически наблюдаем применение систем "Искандер". В период с марта по май их было значительно больше", – добавил он.

Скибицкий не согласен с оценкой, что в России накоплены якобы почти "бесконечные запасы" оружия и боеприпасов.

"Но сколько лет им? Если вы храните боеприпасы 40 лет, вы можете выбросить половину. Многих видов разрекламированного российского "чудо-оружия" нет на поле боя. Так что я был бы осторожен с российской информацией о том, что у них есть", – предупредил он.

Представитель ГУР МО акцентировал, что именно современные образцы российских вооружений не были замечены в Украине.

"Например, где танки "Армата", которые мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну для [президента России Владимира] Путина?" – поинтересовался он.

По мнению представителя ГУР МО, в недостатке современного оружия у РФ свою роль сыграли введенные против агрессора ограничения.

"Именно успех международных санкций чрезвычайно замедлил российское военное производство. Чем дольше продлятся меры, тем сложнее РФ будет производить запчасти и новое вооружение", – подытожил Скибицкий.

Контекст:

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 13 октября сообщал, что из-за больших потерь в Украине россияне планируют восстановить 800 старых советских танков. Увеличить производство современной техники РФ неспособна, отмечал он.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Теги: вооружение, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, российские оккупанты
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