Яценюк: Россияне продолжают производить ракеты – они не собираются останавливаться. Путин будет дальше целиться в энергосистему Украины

"У меня вопрос: когда у них, блин, ракеты закончатся? И, к сожалению, на это нет сразу положительного ответа. Потому что я видел обнародованные данные, я не видел подтверждения этих данных в международной печати, но они продолжают производить ракеты. Они продолжают наращивать свой военный потенциал", – заявил Яценюк.
Он подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России не остановился, а продолжает функционировать и не собираются останавливаться.
"С точки зрения экономических и гибридных подходов к этой войне, мне совершенно понятно, что будет делать Россия – будет замораживать Украину. Этот последний ракетный удар был столь критичен в силу того, что предварительно уже было совершено несколько ракетных ударов. Куда они целятся? Они целятся в ту инфраструктуру, которая им хорошо известна. Не только потому, что там есть спутниковые снимки. Им эта инфраструктура хорошо известна, потому что это часть когда-то объединенной еще советской энергетической системы. То есть в Москве сидят люди, которые очень четко планируют, каким образом и куда эти ракеты должны стрелять", – акцентировал Яценюк.
Он отметил, насколько сложную работу приходится вести украинским энергетикам в условиях войны.
"У нас сейчас появились вообще два фронта, появился еще один такой очерченный четкий фронт. Это энергетический. Я просто смотрю, как энергетики воюют. Это война. Они как раз воюют. Это не просто аплодисменты – это самое высокое уважение. И то, как работает "Укрэнерго". Это государственная компания, которая видит, где есть дефицит электроэнергии, где избыток, каким образом передать из одной в другую область эту электроэнергию и что сделать, чтобы не произошло тотальной катастрофы в Украине. Кто обеспечивает? В первую очередь частная компания ДТЭК. То, как они работают и возобновляют поставки электроэнергии, также им большая благодарность. Далее масса еще частных компаний, которые и генерируют, и являются владельцами соответствующих сетей", – рассказал Яценюк.
Он обратил внимание, что в условиях энергетической войны значение имеют не только поставки вооружения.
"И ключевое, что сейчас нужно, – нам нужны не только поставки оружия, а поставки защитного энергетического оружия в виде трансформаторов и в виде всей необходимой технической составляющей для восстановления электроснабжения. Потому что мне совершенно понятно, что [президент РФ Владимир] Путин и его нацистский режим будут дальше целиться в энергосистему Украины", – сказал Яценюк.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после атаки 23 ноября, электроэнергия подана во всей области, "Укрэнерго" планирует через один-два дня вернуть плановые графики отключений, заявили 25 ноября в "Укрэнерго".
По данным на 27 ноября, дефицит мощности в украинской энергосистеме снизился до 20%. "По состоянию на 11.00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей", – отметили в "Укрэнерго".