Яценюк: Россияне продолжают производить ракеты – они не собираются останавливаться. Путин будет дальше целиться в энергосистему Украины

"У меня вопрос: когда у них, блин, ракеты закончатся? И, к сожалению, на это нет сразу положительного ответа. Потому что я видел обнародованные данные, я не видел подтверждения этих данных в международной печати, но они продолжают производить ракеты. Они продолжают наращивать свой военный потенциал", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что военно-промышленный комплекс России не остановился, а продолжает функционировать и не собираются останавливаться.

"С точки зрения экономических и гибридных подходов к этой войне, мне совершенно понятно, что будет делать Россия – будет замораживать Украину. Этот последний ракетный удар был столь критичен в силу того, что предварительно уже было совершено несколько ракетных ударов. Куда они целятся? Они целятся в ту инфраструктуру, которая им хорошо известна. Не только потому, что там есть спутниковые снимки. Им эта инфраструктура хорошо известна, потому что это часть когда-то объединенной еще советской энергетической системы. То есть в Москве сидят люди, которые очень четко планируют, каким образом и куда эти ракеты должны стрелять", – акцентировал Яценюк.

Он отметил, насколько сложную работу приходится вести украинским энергетикам в условиях войны.

"У нас сейчас появились вообще два фронта, появился еще один такой очерченный четкий фронт. Это энергетический. Я просто смотрю, как энергетики воюют. Это война. Они как раз воюют. Это не просто аплодисменты – это самое высокое уважение. И то, как работает "Укрэнерго". Это государственная компания, которая видит, где есть дефицит электроэнергии, где избыток, каким образом передать из одной в другую область эту электроэнергию и что сделать, чтобы не произошло тотальной катастрофы в Украине. Кто обеспечивает? В первую очередь частная компания ДТЭК. То, как они работают и возобновляют поставки электроэнергии, также им большая благодарность. Далее масса еще частных компаний, которые и генерируют, и являются владельцами соответствующих сетей", – рассказал Яценюк.

Он обратил внимание, что в условиях энергетической войны значение имеют не только поставки вооружения.

"И ключевое, что сейчас нужно, – нам нужны не только поставки оружия, а поставки защитного энергетического оружия в виде трансформаторов и в виде всей необходимой технической составляющей для восстановления электроснабжения. Потому что мне совершенно понятно, что [президент РФ Владимир] Путин и его нацистский режим будут дальше целиться в энергосистему Украины", – сказал Яценюк.

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