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Яценюк рассказал, возможен ли в Украине полный блэкаут

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Яценюк озвучил несколько сценариев с блэкаутом в Украине
Яценюк озвучил несколько сценариев с блэкаутом в Украине
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк ответил на вопрос, возможен ли в Украине полный блэкаут.

"Надо всегда расписывать сценарии. Базовый сценарий для нас: нам нужно пережить зиму. У зимы есть две вещи. Первая: зимой холодно. И второе: наступает время, когда зима кончается и становится тепло. Вот нам надо, пока холодно, пережить – и дождаться, когда станет тепло", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин, не скрывая, "таргетирует конкретно объекты энергетической инфраструктуры" Украины.

"Он имеет очень четкую цель. Эта цель – при поражениях на фронте сделать поражение – гуманитарную катастрофу – в Украине: энергетическую и социальную. То есть это мерзкая месть слабака. Это даже не цинизм. Это мерзость высшей степени. Поэтому в рамках базового сценария мы рассматриваем второй сценарий: если Путин хочет заморозить Украину, то есть ли в его планах атаки по энергетической инфраструктуре Украины? Несомненно, есть", – объяснил Яценюк.

Он считает, что Путин планирует расширить атаки на Украину, и не только на объекты электроэнергетики, но и на газопроводы и объекты, генерирующие тепло.

"Это точно они сидят и об этом не просто говорят – они ежедневно это планируют. Не говоря уже о том, что россияне в силу того, что это была бывшая советская энергетическая система, точно знают, где каждый генератор находится", – подчеркнул экс-премьер.

Сценарием с самым низким уровнем вероятности, но теоретически возможным Яценюк считает сценарий, когда каждая область, которая имеет генерирующие мощности, "фактически будет отсоединена от всей энергосистемы Украины и будет получать электроэнергию и тепло только от ближайшей своей станции, которая генерирует электрическую энергию".

"Фактически это развал всей энергосистемы Украины и выживание исключительно в областях. Это самый плохой сценарий", – объяснил он.

Яценюк отметил, что заслуга в том, что энергетическая система Украины не рассыпалась в результате российских обстрелов, – "это аплодисменты и большое спасибо каждому", кто работает с энергетикой.

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

22 ноября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что блэкаут будет зависеть от многих факторов, в том числе от работы противовоздушной обороны и в какие конкретно объекты долетели нацеленные ракеты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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