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Яценюк рассказал, о чем говорили директор ЦРУ Бернс и секретарь Совбеза РФ Патрушев

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Яценюк подчеркнул, что Бернс (на фото) является дипломатом
Яценюк подчеркнул, что Бернс (на фото) является дипломатом
Фото: ЕРА

Директор ЦРУ Уильям Бернс, с которым вел переговоры секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, хорошо знает президента России Владимира Путина. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк.

"Бернс – это не профессиональный разведчик, это один из топовых американских дипломатов. То есть он очень хорошо знает лично Путина. [...] Он же перед войной ездил в Россию, и у него тогда был разговор с Путиным. Он человек, очень хорошо знающий, что такое Россия и кто такой Путин", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что, кроме Путина, Бернс в ноябре 2021 года говорил "с еще одним военным преступником, кроме Путина, – Патрушевым".

"Они обсуждали несколько вопросов. Первый вопрос, который они обсуждали, – это то, что Россия незаконно отправила в тюрьму ряд американских граждан. И конечно, что в интересах Соединенных Штатов Америки вернуть своих граждан, как и в интересах Украины вернуть своих граждан", – объяснил Яценюк.

По его словам, Бернс и Патрушев обсуждали также соглашение об ограничении стратегического ядерного вооружения.

"За последние два года по этому соглашению не было проведено никаких инспекций: то COVID, то война... А если нет инспекций, то непонятно, что происходит с ядерным вооружением в США и России. И плюс сделку нужно будет продлевать", – рассказал Яценюк.

По его данным, третий вопрос, который обсуждали глава ЦРУ и секретарь Совбеза России, – Украина и вероятность ядерной угрозы.

"Здесь американцы передали не просто сигналы, а очень четким текстом: читайте по губам как на английском, так и на русском языке, какие последствия будут для России и для Путина. [...] То есть здесь Россию ограничили. Ну и напоследок. Объективно, что американцы, как супердержава, поддерживают контакт с Россией – так называемый красный телефон – чтобы иметь возможность коммуницировать. И это еще один элемент дипломатии, чтобы убеждать Россию: хотя я не верю, что ее можно в чем-то убедить, кроме как силой", – считает Яценюк.

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Патрушева называют одним из людей, заинтересованных в транзите власти в России. Он занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года. По мнению российского историка, политического аналитика Валерия Соловья, Патрушев недавно ездил в Китай, чтобы рассказать о том, как будет проходить транзит.

Мнение о том, что Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал и украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, ядерное оружие, война, ЦРУ, переговоры, угрозы, Николай Патрушев, дипломаты, сделка, соглашение, Уильям Бернс
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