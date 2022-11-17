Яценюк: Российский народ несет историческую и коллективную ответственность перед украинским народом за эту войну и все предыдущие

Если россияне поддерживают Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, заявил Яценюк Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Будь то царская Россия или это советская Россия, или уже так называемая новая, независимая Россия – она всегда была комплексной по отношению к Украине. Начиная с валуевских указов по уничтожению Украины и украинского языка как такового и заканчивая великодержавным шовинизмом, который они, в принципе, артикулировали по отношению к Украине. Откуда у них вообще шовинизм?.. Буллингом кто занимается? Тот, который сам чуть-чуть такой: я бы сказал, недоделан", – сказал Яценюк.

Он отметил, что агрессию показывают тому, кого подсознательно считают "лучше, умнее, талантливее по отношению к себе".

"Русский народ в своем доминирующем большинстве несет ответственность: историческую ответственность перед украинским народом... И коллективную ответственность за эту войну и все предыдущие беды, которые были по отношению к Украине. За эту войну – особенно", – добавил он.

По мнению Яценюка, если россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, а также – убийства украинцев.

"Чем они отличаются от Путина? Тем, что они не подписывали решения о проведении так называемой военной операции, а по факту – войны? Нет, они подписывались. Они просто ручку в руки не брали, но они помогли тому, кто взял ручку и совершил преступление против человечности, принять это решение. Потому русский народ несет ответственность", – резюмировал Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube