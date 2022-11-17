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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Российский народ несет историческую и коллективную ответственность перед украинским народом за эту войну и все предыдущие

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Если россияне поддерживают Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, заявил Яценюк
Если россияне поддерживают Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, заявил Яценюк
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия всегда имела комплексы по отношению к Украине и через свои комплексы артикулирует агрессию. Такое мнение высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Будь то царская Россия или это советская Россия, или уже так называемая новая, независимая Россия – она всегда была комплексной по отношению к Украине. Начиная с валуевских указов по уничтожению Украины и украинского языка как такового и заканчивая великодержавным шовинизмом, который они, в принципе, артикулировали по отношению к Украине. Откуда у них вообще шовинизм?.. Буллингом кто занимается? Тот, который сам чуть-чуть такой: я бы сказал, недоделан", – сказал Яценюк.

Он отметил, что агрессию показывают тому, кого подсознательно считают "лучше, умнее, талантливее по отношению к себе".

"Русский народ в своем доминирующем большинстве несет ответственность: историческую ответственность перед украинским народом... И коллективную ответственность за эту войну и все предыдущие беды, которые были по отношению к Украине. За эту войну – особенно", – добавил он. 

По мнению Яценюка, если россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, а также – убийства украинцев. 

"Чем они отличаются от Путина? Тем, что они не подписывали решения о проведении так называемой военной операции, а по факту – войны? Нет, они подписывались. Они просто ручку в руки не брали, но они помогли тому, кто взял ручку и совершил преступление против человечности, принять это решение. Потому русский народ несет ответственность", – резюмировал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позже власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, российская агрессия, война России против Украины
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