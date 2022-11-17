Яценюк: Российский народ несет историческую и коллективную ответственность перед украинским народом за эту войну и все предыдущие

"Будь то царская Россия или это советская Россия, или уже так называемая новая, независимая Россия – она всегда была комплексной по отношению к Украине. Начиная с валуевских указов по уничтожению Украины и украинского языка как такового и заканчивая великодержавным шовинизмом, который они, в принципе, артикулировали по отношению к Украине. Откуда у них вообще шовинизм?.. Буллингом кто занимается? Тот, который сам чуть-чуть такой: я бы сказал, недоделан", – сказал Яценюк.
Он отметил, что агрессию показывают тому, кого подсознательно считают "лучше, умнее, талантливее по отношению к себе".
"Русский народ в своем доминирующем большинстве несет ответственность: историческую ответственность перед украинским народом... И коллективную ответственность за эту войну и все предыдущие беды, которые были по отношению к Украине. За эту войну – особенно", – добавил он.
По мнению Яценюка, если россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина, то они поддерживают войну, которую он начал против Украины, а также – убийства украинцев.
"Чем они отличаются от Путина? Тем, что они не подписывали решения о проведении так называемой военной операции, а по факту – войны? Нет, они подписывались. Они просто ручку в руки не брали, но они помогли тому, кто взял ручку и совершил преступление против человечности, принять это решение. Потому русский народ несет ответственность", – резюмировал Яценюк.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Позже власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.