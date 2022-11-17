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Яценюк рассказал о последней встрече с Путиным

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Яценюк о Путине: Я надеюсь, что суд истории ему все скажет
Яценюк о Путине: Я надеюсь, что суд истории ему все скажет
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк провел "длинный тет-а-тет" с президентом РФ Владимиром Путиным в Таджикистане, когда еще был министром иностранных дел. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда я его видел последний раз?.. Мне кажется, что это был где-то конец 2008-го или 2009 года. Я тогда приехал в Таджикистан... Там все были президенты СНГ, а я был единственным министром иностранных дел тогда (Яценюк участвовал в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ и саммите СНГ в Душанбе в октябре 2007 года. – "ГОРДОН"). Тогда я с ним длинный тет-а-тет имел, перед этим еще несколько раз встречался как министр, и с [третьим президентом Украины Виктором] Ющенко тогда встречались вместе с ним", – рассказал Яценюк. 

После этого, отметил политик, он приезжал в Москву в 2008-м или 2009 году уже как председатель Верховной Рады.

"И тогда Путин упразднил встречу со мной. Я не очень по этому поводу расстроился. А почему упразднил встречу? Я же подписал письмо НАТО как председатель Верховной Рады Украины о том, чтобы НАТО предоставил Украине план действий по членству в НАТО. Вот. И тогда для него это было очень больно", – заявил Яценюк.

Гордон спросил, что Яценюк сказал бы Путину, если бы у него появилась возможность встретиться с российским президентом сейчас.

"Знаете, я с годами как-то по-другому стал смотреть на содержание и разговор с людьми. Я перестал говорить с теми, с кем нет смысла разговаривать. У меня есть теперь такая привилегия. Мне нечего ему сказать. Просто нет. Я надеюсь, что суд истории ему все скажет", – заявил бывший премьер-министр.

Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Арсений Яценюк, НАТО, Таджикистан, встреча
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