Яценюк: На долю Зеленского в 2022 году выпала не просто ответственность, а историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины

Исторический шанс, который пал на плечи Зеленского (на фото), должен быть полностью реализован, отметил Яценюк Фото: president.gov.ua

Яценюк отметил, что понимает, что такое "нести невероятное историческое бремя ответственности".

"Война [против России] же началась не в 2022 году. Война началась в 2014 году. И мы точно так же... В 2014 году никто не сбежал из Киева. Это при полном отсутствии армии, денег, системы управления", – отметил политик.

По мнению Яценюка, на долю Зеленского в 2022 году "выпала не просто ответственность".

"Это, с одной стороны, одна из самых больших геополитических трагедий и вызовов после Второй мировой войны, а с другой стороны, это самая святая и вообще историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины и, спасши Украину, сделать страну тем, на что надеются миллионы украинцев, – подчеркнул экс-премьер. – Знаете, есть стандартные фразы: ЕС, НАТО... Поэтому с точки зрения того, завидую я ему или нет... Нет, я ему не завидую, но я считаю, что такой исторический шанс, который пал на его плечи, должен быть полностью реализован".

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

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