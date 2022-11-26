Яценюк: На долю Зеленского в 2022 году выпала не просто ответственность, а историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины

Яценюк отметил, что понимает, что такое "нести невероятное историческое бремя ответственности".
"Война [против России] же началась не в 2022 году. Война началась в 2014 году. И мы точно так же... В 2014 году никто не сбежал из Киева. Это при полном отсутствии армии, денег, системы управления", – отметил политик.
По мнению Яценюка, на долю Зеленского в 2022 году "выпала не просто ответственность".
"Это, с одной стороны, одна из самых больших геополитических трагедий и вызовов после Второй мировой войны, а с другой стороны, это самая святая и вообще историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины и, спасши Украину, сделать страну тем, на что надеются миллионы украинцев, – подчеркнул экс-премьер. – Знаете, есть стандартные фразы: ЕС, НАТО... Поэтому с точки зрения того, завидую я ему или нет... Нет, я ему не завидую, но я считаю, что такой исторический шанс, который пал на его плечи, должен быть полностью реализован".
Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, президент РФ Владимир Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.