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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: На долю Зеленского в 2022 году выпала не просто ответственность, а историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины

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Исторический шанс, который пал на плечи Зеленского (на фото), должен быть полностью реализован, отметил Яценюк
Исторический шанс, который пал на плечи Зеленского (на фото), должен быть полностью реализован, отметил Яценюк
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что "вообще не завидует" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Яценюк отметил, что понимает, что такое "нести невероятное историческое бремя ответственности".

"Война [против России] же началась не в 2022 году. Война началась в 2014 году. И мы точно так же... В 2014 году никто не сбежал из Киева. Это при полном отсутствии армии, денег, системы управления", – отметил политик.

По мнению Яценюка, на долю Зеленского в 2022 году "выпала не просто ответственность".

"Это, с одной стороны, одна из самых больших геополитических трагедий и вызовов после Второй мировой войны, а с другой стороны, это самая святая и вообще историческая миссия: спасти Украину, победить, освободить мир от российской сокрушительной тоталитарной машины и, спасши Украину, сделать страну тем, на что надеются миллионы украинцев, – подчеркнул экс-премьер. – Знаете, есть стандартные фразы: ЕС, НАТО... Поэтому с точки зрения того, завидую я ему или нет... Нет, я ему не завидую, но я считаю, что такой исторический шанс, который пал на его плечи, должен быть полностью реализован".

Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, президент РФ Владимир Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, агрессия, угрозы, миссия, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, трагедия, интервью, премьер-министр, ЕС, российские оккупанты, деоккупация
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