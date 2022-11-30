Зеленский: В этом году РФ потеряет убитыми 100 тыс. солдат и бог знает сколько наемников, а Украина будет стоять

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться в Луганской области, двигаться в Харьковской области, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что в России планировали захватить Донбасс "весной, летом, осенью".
"На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. своих солдат, и только богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.
Зеленский еще 26 октября говорил, что в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 ноября, составили около 88 380 человек личного состава.