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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В этом году РФ потеряет убитыми 100 тыс. солдат и бог знает сколько наемников, а Украина будет стоять

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Зеленский сообщил, что оккупанты используют на Донбассе заградотряды
Зеленский сообщил, что оккупанты используют на Донбассе заградотряды
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытаются наступать, несмотря на большие потери. Текст обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться в Луганской области, двигаться в Харьковской области, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в России планировали захватить Донбасс "весной, летом, осенью".

"На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. своих солдат, и только богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.

Зеленский еще 26 октября говорил, что в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 29 ноября, составили около 88 380 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, Харьковская область, наемники, вторжение, зима, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, потери армии России, российские оккупанты, потери
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