Зеленский: В этом году РФ потеряет убитыми 100 тыс. солдат и бог знает сколько наемников, а Украина будет стоять

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться в Луганской области, двигаться в Харьковской области, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что в России планировали захватить Донбасс "весной, летом, осенью".

"На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. своих солдат, и только богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)