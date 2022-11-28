Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали восстановление энергосистемы

Зеленский обсудил ситуацию в стране с участниками ставки верховного главнокомандующего Фото: president.gov.ua

Члены ставки выслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Они согласовали пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника.

Кроме того, на заседании обсуждали ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак. Отдельно обсуждалось обеспечение украинцев связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также в обсуждении принимали участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.