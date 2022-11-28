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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали восстановление энергосистемы

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Зеленский обсудил ситуацию в стране с участниками ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обсудил ситуацию в стране с участниками ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября провел очередное заседание ставки, на котором главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте и обеспечении украинцев электроэнергией. Об этом сообщает сайт президента.

Члены ставки выслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу. Они согласовали пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника.

Кроме того, на заседании обсуждали ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак. Отдельно обсуждалось обеспечение украинцев связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также в обсуждении принимали участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. 

С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил Резников 28 ноября.

Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, войска, заседание, энергосистема
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