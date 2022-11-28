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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов – Резников

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Резников: Мы боремся против террористического государства
Резников: Мы боремся против террористического государства
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter. 

Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские. Министр опубликовал инфографику, на которой показано, что речь о более 12,3 тыс. ударов по пригородным районам и частным домам, 1,9 тыс. – по многоэтажным домам, более 500 – по военным объектам, более 250 – по транспортной инфраструктуре, около 220 – по объектам энергетики, еще свыше 800 – по другим объектам. 

"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", – добавил Резников.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: террористы, Алексей Резников, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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