С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.
Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские. Министр опубликовал инфографику, на которой показано, что речь о более 12,3 тыс. ударов по пригородным районам и частным домам, 1,9 тыс. – по многоэтажным домам, более 500 – по военным объектам, более 250 – по транспортной инфраструктуре, около 220 – по объектам энергетики, еще свыше 800 – по другим объектам.
"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", – добавил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022
97% of russian targets are CIVILIAN.
We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.