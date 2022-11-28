С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские. Министр опубликовал инфографику, на которой показано, что речь о более 12,3 тыс. ударов по пригородным районам и частным домам, 1,9 тыс. – по многоэтажным домам, более 500 – по военным объектам, более 250 – по транспортной инфраструктуре, около 220 – по объектам энергетики, еще свыше 800 – по другим объектам.

"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности", – добавил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)