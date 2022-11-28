Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент – МВД

"Все предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного ракетного удара им [россиянам] нужно в среднем от семи до 14 дней… С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – отметил Денисенко.

Советник главы МВД призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, сделать запасы воды и зарядить пауэрбанки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне, 27 ноября, что "террористы готовят новые удары".

"Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что текущая неделя "может быть такой же сложной, как и уходящая".

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель, что увеличивает возможность воздушных атак по Украине.

"В Черном море появился впервые за длительное время (несколько суток не было) ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о том, что подготовка шла и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть привлечены к службе в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк 28 ноября.

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