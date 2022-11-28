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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черное море вернулся российский ракетоносец с восемью "Калибрами". Украинцев просят не игнорировать сигналы тревоги

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Угроза ракетной атаки с моря по Украине выросла ОК "Юг"
Угроза ракетной атаки с моря по Украине выросла – ОК "Юг"
Фото: ЕРА

Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель, что увеличивает возможность воздушных атак по Украине. Об этом спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 28 ноября в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, судно такого типа россияне задействовали впервые за несколько дней.

"Первое наблюдение: то, что в Черном море появился впервые за длительное время (несколько суток не было) ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть привлечены к службе в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк.

Она призвала жителей Украины реагировать на сигналы воздушной тревоги, предположив, что начало недели может быть ознаменовано воздушными атаками оккупантов. Шторм, который сейчас происходит на Черном море, не мешает запуску ракет, добавила спикер.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Теги: Черноморский флот РФ, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, воздушная тревога
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