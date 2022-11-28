В Черное море вернулся российский ракетоносец с восемью "Калибрами". Украинцев просят не игнорировать сигналы тревоги

По ее словам, судно такого типа россияне задействовали впервые за несколько дней.

"Первое наблюдение: то, что в Черном море появился впервые за длительное время (несколько суток не было) ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть привлечены к службе в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк.

Она призвала жителей Украины реагировать на сигналы воздушной тревоги, предположив, что начало недели может быть ознаменовано воздушными атаками оккупантов. Шторм, который сейчас происходит на Черном море, не мешает запуску ракет, добавила спикер.